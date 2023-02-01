وزارة العدل تقرر إنشاء 6 فروع للشهر العقارى فى المحافظات

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء فرع توثيق أورانج أسيوط، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في أسيوط، وفرع توثيق أورانج سوهاج يتبع مكتب الشهر العقاري في سوهاج، وفرع توثيق اتصالات القطامية ويتبع مكتب الشهر العقاري بشمال القاهرة وفرع توثيق اتصالات المنصورة يتبع مكتب الشهر العقاري في المنصورة، وفرع توثيق اتصالات الزقازيق يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في الزقازيق، وفرع توثيق اتصالات ثالث الإسماعيلية يتبع الشهر العقاري والتوثيق بالإسماعيلية.

ووجه المستشار عمر مروان وزير العدل، قيادات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ببحث الموظفين الجدد المنقولين من جهات عملهم للعمل بالشهر العقاري، وكذا العاملين بالمكاتب والمأموريات، على حسن التعامل مع الجمهور وتأدية الخدمة للمواطنين بأحسن وأيسر شكل ممكن.

وذلك عقب اجتماع وزير العدل المستشار عمر مروان مع المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والدكتور جمال يقوت عبداللطيف رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، وسناء محمود الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وقيادات المصلحة من الأمناء المساعدين، على هامش قيام الأعضاء القانونيون الجدد بالشهر العقاري بحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل.

ويأتي حلف اليمين للأعضاء الجدد بعد نقلهم من وظائفهم إلى الشهر العقارى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعادة توزيع العاملين بالجهاز الحكومي للدولة وذلك عن طريق النقل الداخلي بين جهات الدولة بعضها لبعض.