شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: برنامج تدريبى لذوى الهمم على الحاسب الآلى فى الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، بشأن بدء البرنامج التدريبي لذوى الاعاقة من المكفوفين في علوم الحاسب الآلي، بواقع 200 ساعة تدريبية على مدار 40 يوما، لعدد 7 متدربين بمركز تدريب محلة مرحوم التابع لمديرية القوي العاملة الغربية، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بملف ذوى الهمم وتوفير فرص تدريب وعمل لائقة ومناسبة لنوع الإعاقة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لدمجهم داخل سوق العمل والمجتمع والمشاركة في التنمية.

وأوضح أحمد القللى مدير مديرية القوى العاملة بالغربية في تقريره، أن المديرية بدأت سلسلة من الدورات التدريبية لذوى الإعاقة بمختلف أنواعها على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظة ودمجهم في المجتمع حسب قدراتهم وإمكانياتهم، وتنفيذ خطة شاملة للتفتيش على المنشآت التى يعمل بها 20 عاملا فأكثر والتأكد من مدى إلتزامها بتعيين نسبة الـ5% من بين عمالها من تلك الفئة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وأضاف مدير المديرية، أن الدورة حاضر فيها المدرب أنس محمد حسين سليمان من ذوي الهمم مكفوف، وشملت الدورة التدريبية عدة برامج ومنها ( نظام الويندوز، وبرنامج الاوفيس بأنواعه) باستخدام برنامج سمعي "jwas"، مؤكداً أنه سيتم تكثيف الدورات التدريبية لتلك الفئة وإدماجهم فى المجتمع من خلال المديرية على مناهج تدريبية مستحدثة خلال الفترة القادمة.

وفي سياق منفصل، نظمت الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بوزارة القوى العاملة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بديوان عام الوزارة ندوة تثقيفية عن تنظيم الأسرة والعائد منه ووسائل تنظيم الأسرة المتنوعة، والصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وذلك على مدار يومين، فضلا عن تنظيم قافلة طبية مجانية لتقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية للسيدات العاملات بديوان عام الوزارة تزامنا مع تنفيذ الندوة وذلك في إطار خطة عمل وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بوزارة الصحة والسكان للعام المالي 2022/2023 وتحديداً محور رفع الوعي الصحي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسيدات العاملات بداووين الوزارات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفى لها اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي ذلك في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 والذي يهدف إلى جودة حياة المواطن والأسرة المصرية بشكل عام من خلال ضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية، وذلك من خلال العمل على عدة محاور ومنها محور التمكين الاقتصادى، ومحور التدخل الخدمى (خدمات الصحة الإنجابية)، ومحور التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، ومحور التحول الرقمى والمتابعة والتقييم، مع توفير إطار داعم لتنفيذ تلك المحاور من خلال تدخلات تشريعية.

ونوهت "الوزارة" أن الندوة تطرقت إلى بعض الموضوعات ومنها خطة المتابعة والتقييم، وتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة، وقواعد الالتزام بتنظيم الأسرة والمساواة بين الجنسين، والوقاية من فيروس كورونا المستجد، والبيئة والسكان، وأهمية تنظيم الأسرة، والخدمات المقدمة من خلال وحدات وزارة الصحة المصرية وأماكن تقديمها، ورسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة ومردود تنظيم الأسرة على الأم والطفل، والشائعات بخصوص تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، ثم مناقشة مفتوحة.

والقى المحاضرات بالندوة الدكتورة شيرين عبد الحي مدير الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل ومدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة القوى العاملة ، والدكتور خالد عاطف مدير الإدارة العامة للتخطيط السكاني بقطاع السكان وتنظيم الأسرة- وزارة الصحة والسكان ، والدكتورة سعاد عبد المجيد أ.م للتخطيط والمتابعة والتقييم ورئيسة وحدة تكافؤ الفرص، والدكتور أحمد السنهوري طبيب بإدارة الإمداد والتموين- قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة نوران عمران عضو بالإدارة المركزية للمتابعة والتقييم بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان.