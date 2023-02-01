شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإسعاف المصرية تؤمن فعاليات الدورة الـ54 لمعرض الكتاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤمن هيئة الإسعاف المصرية، بإشراف الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، والدكتور أحمد سيف رئيس قطاع العمليات والتشغيل، كافة فرقها جميع زوار معرض الكتاب والطوابير الكثيرة أمام بوابات حجز التذاكر، لحين انتهاء فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المنعقدة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حتى 6 فبراير .

كما تؤمن الفرق الطبية ورجال هيئة الإسعاف المشرفين علي تأمينات المعرض من بينهم د. محمد بلال مدير الفرع ومحمد صالح مشرف المحافظة و عماد فرج مشرف المعادي والعاصمة الإدارية كافة الزوار والمتطوعين أمام البوابات لتنظيم ومساعدة الزوار، بينما انتشرت كافة السيارات والدراجات التابعة لهيئة الإسعاف كافة المواطنين أثناء استقلالهم الحافلات التابعة لهيئة النقل العام التى تعمل على توصيل زوار المعرض من وإلى الميادين الرئيسية، ويتم العمل لرجال الإسعاف بشكل دورى وتأمين المواطنين وزوار المعرض منذ بدء فاعليات المعرض منذ الساعات الأولي من الصباح حتى نهاية اليوم بالكامل.



استعدادات رجال الاسعاف



اسعاف



اصطفاف الاسعاف



اصطفاف سيارات الاسعاف



الاسعاف فى معرض الكتاب



الاسعاف



تجهيزات الاسعاف



مسعف فى معرض الكتاب



مسعف