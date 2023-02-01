حملة مكبرة بالقاهرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات وضبط المخالفين

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملة مكبرة لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات الأمر الذى يساعد فى تحقيق السيولة المرورية، فقد إستهدفت الحملة دائرة قسمى شرطة مدينة نصر (أول- ثان).

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع