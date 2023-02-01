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شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تحذر من خطورة الألعاب الإلكترونية وتضع خطة لمواجهتها والان مع تفاصيل الخبر
وأكد مدير المديرية على تنظيم ندوات توعية بخطورة الألعاب الإلكترونية على أبنائنا الطلاب، ودعا "موسي" مسئولى الأنشطة والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إلى التعاون وعقد ندوات وبرامج لتوعية الطلاب بخطورة هذة الألعاب والتأكيد على عدم ممارستها حرصاً على سلامتهم مع التأكيد على الاهتمام بالأنشطة المدرسية وشغل أوقات الطلاب بطريقة سليمة .
ووجه موسى، رسالة لأولياء الأمور على أهمية وجود رقابة من ولى الأمر لحماية الأبناء من ممارسة الألعاب العنيفة التى من الممكن أن تؤثر على شخصيتهم فيما بعد ووقوعهم فريسة لإدمان هذة الألعاب.
-واوضح" الوزير" أن البرنامج التدريبي يستهدف مديرى المدارس لجميع المراحل، ويتم تنفيذ البرنامج في الفترة من اليوم الأربعاء حتى الخميس 9 فبراير الجارى، وذلك لمدة يومان طبقاً لظروف كل مديرية، على أن يكون التدريب تحت إشراف مديرى المديريات وبالتنسيق مع مديرى إدارت التدريب بالمديرية وتوجيه التربية الإجتماعية، مع ضرورة إرسال تقدير ختامى لكل مديرية يتضمن التوقيت، إجمالي المستهدفين وعدد الدورات، ونسبة الحضور والغياب.
وأكد الوزير على أهمية دور المدرسة فى تعزيز قيم الإنتماء والولاء والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية من خلال عقد الندوات وتفعيل الأنشطة المدرسية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
مخاطر الالعاب الاكترونية