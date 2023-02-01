شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات المرور لتجنب الحوادث أثناء القيادة بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر
- يجب السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح
الرؤية بسبب الأتربة
- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من
الوقوف بأمان
- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل
- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين
مسارك ومسار الآخرين
- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز
- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار
لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترا" بسرعة 100 كم
- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة
- منع السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى
- عدم السير بسرعات عالية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق
- منع السير عكس الاتجاه لمنع وقوع الحوادث المرورية
- استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية
- التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة