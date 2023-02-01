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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح 77.7%

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح 77.7%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190334طالب وطالبة حضر منهم  18520طالب وطالبة ونجح  143928طالب وطالبة. 

 

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٧.٢% ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 84 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٣.٢% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٦٠.٢ % ونتيجة إمتحانات الإعدادية بنسبة نجاح ٥٣% .

 

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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