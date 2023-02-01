شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تصرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم فى صرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، بقيمة تتجاوز 833 مليون جنيه شهريا، ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيو 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجانب أيضا السلع التموينية التى تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

وتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ وفروع معارض "أهلا رمضان" بالسلع الغذائية بشكل يومى لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل الإقبال الكبير فى التوافد على المنافذ لشراء السلع بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، كما خصصت وزارة التموين أقسام داخل المجمعات الاستهلاكية كفروع لمعارض "أهلا رمضان "، حيث يوجد مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين ويقرب مخزون زيت الطعام من 6 أشهر والأرز يتجاوز 6 أشهر، كذلك يوجد مخزون من سلع السكر تكفي لعدة أشهر، بجانب أيضا إنتاج السكر المحلى حاليا من القصب، كما سيتم المحلى من البنجر اعتبارا من شهر فبراير المقبل، مما يعزز المخزون الاستراتيجى لفترات طويلة.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أمر بتوفير كافة السلع الغذائية لمعارض "أهلا رمضان" كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة على بطاقات التموين، تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن المقررات التموينية، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كذلك توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.