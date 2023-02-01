شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد فئات طلاب الدبلومات الفنية المسموح لهم بدخول الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023، موضحة أنه يسمح للفئات التالية من الطلاب المقيدين بالفرق النهائية قيداً رسمياً قانونياً خلال العام الدراسي 2023/2022 بالمدارس الرسمية والخاصة بالتقدم للامتحان.

- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية التجارية - الفندقية - الزراعية - الصناعية) نظام السنوات الثلاث والمطبق بها المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج (تجاری - فندقي - زراعي - صناعي) نظام السنوات الثلاث.

- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية الفندقية- الزراعية - الصناعية) نظام السنوات الثلاث إعداد مهني)

- الطلاب المقيدون بالمدارس الفنية المتقدمة تجارية - فندقية - زراعية - صناعية نظام السنواتةالخمس.

- يسمح للطلبة الناجحين أو الراسبين بالصف الثالث بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس، وكذلك الطلاب الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب بالصف الرابع أو الخامس أو الذين لم يستكملوا دراستهم أو انقطعوا عن الدراسة لظروف خاصة بهم بالتقدم لأداء امتحان الدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث على (نظام العمال) وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم 562 بتاريخ 2014/12/9 والمعدل بالقرار رقم 476 بتاريخ 2018/11/12 والقرار الوزاري رقم (104) في 2021/7/17 أما بالنسبة للطلاب المنتظمون المقيدون بالصف الثالث بالمدارس الفنية المتقدمة (نظام السنوات الخمس) (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) يحق لهم التقدم لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) نظام السنوات الثلاث في ذات العام كطلاب منتظمين عن طريق احدي المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث وذلك بعد تحرير الطالب وولي أمره إقرارا بذلك أثناء امتحانات نهاية العام بالصف الثاني الثانوي أو موعد غايته أول أكتوبر من بداية الصف الثالث.

الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية تنطلق 27 مايو 2023.

التربية والتعليم، الفئات المسموح لهم بدخول امتحانات الدبلومات الفنية ، اخبار مصر

- العاملون في مجالات الإنتاج والخدمات المختلفة الذين اجتازوا بنجاح امتحان النقل في الصف الثاني يتقدمون إلى الصف الثالث (نظام) عمال اما إذا كان الطالب الناجح بالصف الثاني منتظم يشترط مرور عام دراسي كامل على نجاحه بالصف الثاني للتقدم لأداء الامتحان بالصف الثالث على نظام العمال طبقا للقرار الوزاري رقم 562 لسنة 2014 وتعديلاته.

- الطلاب الذين سبق لهم تأدية الامتحان ثلاث مرات يسمح لهم بالتقدم للامتحان مرة رابعة بناءً على ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة 36 من قانون التعليم 139 لسنة 1981 وبناء على ما جاء بالقرار الوزاري رقم 318 والصادر بتاريخ 15 نوفمبر 1994، على أن يسدد الطالب الرسم المقرر بقرار المصروفات (وفقا للقرار الوزاري رقم 141 بتاريخ 2022/9/8 على أن تكون هذه آخر فرصة لهم.