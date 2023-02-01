شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يشهد انطلاق فعاليات بطولة التايكوندو للجامعات والمعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان انطلاق فعاليات بطولة التايكوندو للجامعات والمعاهد المصرية ضمن الدورة الرياضية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية "الشهيد الرفاعى" رقم (50 ) والتي تقام بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن انطلاق هذه البطولة يأتي وسط دعم كبير للرياضة الجامعية، التي تستهدف زيادة عدد البطولات التي تعد داعماً رئيساً للرياضه المصرية عبر الدور الذي تؤديه في زيادة عدد المشاركين من الجامعات من خلال كثافة وحجم المسابقات المختلفة، كما ثمن جهود كافة القائمين على هذه البطولة من الادارة العامة لرعاية الشباب والاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وفى كلمته في حفل الافتتاح أكد رئيس الجامعة علي ان الرياضة الجامعية وسيلة هامة من وسائل بناء الأجيال الشابة وتنمية القدرات وإعداد الطلاب ليكونوا طاقة فاعلة في المجتمع، من خلال التخطيط السليم، وبذل الجهد، وتكثيف العمل من قبل الجامعات.

من جهه اخري اكد الدكتور عرفه سلامه سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات ان البطولة يشارك فيها 25 جامعة من الجامعات الحكومية المصرية، والخاصة والأهلية، بعدد 236 طالب وطالبة، وتستمر خلال الفترة من الاثين الموافق 30 يناير 2023 حتى الخميس الموافق 2 فبراير 2023، في الأوزان الخاصة بالطلبة وهي - 54، - 58، - 63، - 68، - 74، - 80، - 80، +87، بالنسبة للطالبات - 46، - 49، - 53،-57، - 68، - 67، - 73، +73. في مسابقتي الكروحي والبومات.

شارك في احداث اليوم الاول الخبير الكوري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري للتايكندو برفقة حكام البطولة، كما شارك الاستاذ الدكتور احمد زهران رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للتايكندو ومدرب منتخب جامعة حلوان.

وتتابع الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان تنظيم وانعقاد البطولة تحت إشراف راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضى، والاستاذ محمد عوض مدير البطولة.