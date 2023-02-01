شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يشهد انطلاق فعاليات بطولة التايكوندو للجامعات والمعاهد والان مع تفاصيل الخبر
وفى كلمته في حفل الافتتاح أكد رئيس الجامعة علي ان الرياضة الجامعية وسيلة هامة من وسائل بناء الأجيال الشابة وتنمية القدرات وإعداد الطلاب ليكونوا طاقة فاعلة في المجتمع، من خلال التخطيط السليم، وبذل الجهد، وتكثيف العمل من قبل الجامعات.
من جهه اخري اكد الدكتور عرفه سلامه سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات ان البطولة يشارك فيها 25 جامعة من الجامعات الحكومية المصرية، والخاصة والأهلية، بعدد 236 طالب وطالبة، وتستمر خلال الفترة من الاثين الموافق 30 يناير 2023 حتى الخميس الموافق 2 فبراير 2023، في الأوزان الخاصة بالطلبة وهي - 54، - 58، - 63، - 68، - 74، - 80، - 80، +87، بالنسبة للطالبات - 46، - 49، - 53،-57، - 68، - 67، - 73، +73. في مسابقتي الكروحي والبومات.
شارك في احداث اليوم الاول الخبير الكوري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري للتايكندو برفقة حكام البطولة، كما شارك الاستاذ الدكتور احمد زهران رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للتايكندو ومدرب منتخب جامعة حلوان.
وتتابع الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان تنظيم وانعقاد البطولة تحت إشراف راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضى، والاستاذ محمد عوض مدير البطولة.