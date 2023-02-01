شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الجيزة موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بالتزامن مع بدء إعلان النتيجة في بعض المحافظات.

ومن جانبها، كشفت محافظة الجيزة تفاصيل الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، مشيرة في بيان لها: "نظرا لتلقي استفسارات من أولياء الأمور والمواطنين بشأن نتيجة الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية، تنوه المحافظة بأنه فور اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فسوف يتم الإعلان عن الرابط الرسمي وطرق الحصول علي النتيجة للتيسير علي المواطنين.. مع تمنيات محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بدوام النجاح والتفوق لابناءنا الطلاب".

وبدأت مدارس الجيزة الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022-2023، حيث تم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الرابع الابتدائى والأول الإعدادى الأحد الماضى، ونتائج طلاب الصف الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى يوم الإثنين الماضي، وكشفت المدارس عن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي يوم أمس الثلاثاء.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع صفوف النقل جاء بشكل موحد على مستوى المحافظة وعلى أيام متتالية وبدون ربط بالمصروفات المدرسية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل المختلفة، سيتم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الأول الثانوى يوم الأحد الموافق 5 فبراير، ونتائج طلاب الصف الثانى الثانوى يوم الإثنين الموافق 6 فبراير المقبل.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه فور الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، واعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سوف يتم الإعلان عنها وطرق الحصول عليها للتيسير على المواطنين، مشيرة أنه يتم حاليا مراجعة وتصحيح أوراق الامتحانات، ومن المرجح اعتماد النتيجة فى بداية الأسبوع الثانى من إجازة نصف العام والتى تنتهى يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.