شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وبدأت مدارس الجيزة الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022-2023، حيث تم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الرابع الابتدائى والأول الإعدادى الأحد الماضى، ونتائج طلاب الصف الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى يوم الإثنين الماضي، وكشفت المدارس عن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي يوم أمس الثلاثاء.
وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع صفوف النقل جاء بشكل موحد على مستوى المحافظة وعلى أيام متتالية وبدون ربط بالمصروفات المدرسية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل المختلفة، سيتم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الأول الثانوى يوم الأحد الموافق 5 فبراير، ونتائج طلاب الصف الثانى الثانوى يوم الإثنين الموافق 6 فبراير المقبل.
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه فور الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، واعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سوف يتم الإعلان عنها وطرق الحصول عليها للتيسير على المواطنين، مشيرة أنه يتم حاليا مراجعة وتصحيح أوراق الامتحانات، ومن المرجح اعتماد النتيجة فى بداية الأسبوع الثانى من إجازة نصف العام والتى تنتهى يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.