شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن فتح باب تسجيل استيفاء منح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل اسيتفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين والإخصائيين المساعدين المتعاقدين المعلمين المساعدين المتعاقدين، وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة فى تاريخ 29/1/2023 ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين فى 30/6/2023، على أن يقدم المعلمين /الأخصائين المساعدين الذى تنطبق عليه الشروط ملف متكامل بالإدارة التعليمية التابع لها تمهيداً لتسليمه لفروع الاكاديمية ويتضمن الأوراق التالية:

1 - صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شئون العاملين.

2 - نسخة طبقة الاصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا كافة البنود.

3 - شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية أو اخلاء الطرف الدال عليها.

4 – إفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإنتهاء من محو أمية (10) من المواطنين الأميين بالمحافظة (هذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين فى مسابقة ال30 الف معلم طبقا لما هو متضمن فى عقودهم ويعفى ذوى الإحيتاجات الخاصة نسبة 5% من هذا الشرط)

5 - شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى ICDL. أو شهادة لبرنامج تدريبى للمهارات الأساسية لتطبيقات Office ونظام التشغيل Windows و المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات للبرامج الاتية : أ. الدورة التدريبية AITCالتي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات ب. شهادة IC3 pluc ج. شهادة MICIT والتي تصدرها شركةMKCL د. الدبلوم الدولى في مهارات تقنية المعلوماتCambridge IT Skills

6- تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة و الموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الاكاديمية.

7 - خطاب ترشح من مدير المدرسة.

8 - صورة طبق الاصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شئون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها.

9 - شهادة الدبلوم العام فى التربية لغير خريجي كلية التربية.

10- مفردات المرتب موضحاً بها بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد

11- صورة بطاقة الرقم القومي.