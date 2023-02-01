شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات وزارة الرى للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‎تتخذ وزارة الموارد المائية والرى عدة إجراءات للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة والتى تنقسم إلى إجراءات بعيدة المدى وإجراءات موسمية وإجراءات استباقية.

وفى التقرير التالى نتعرف على اجراءات وزارة الرى للتعامل مع موسم الأمطار والسيول:

‏‎1- تشتمل الإجراءات بعيدة المدى على تنفيذ مشروعات فى مجال الحماية من أخطار السيول، حيث تم إنشاء 1400 منشأ للحماية بمختلف المحافظات، والتى وفرت الحماية للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط إتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى وشحن الخزان الجوفى.

‏‎2- الإجراءات الموسمية فتتمثل فى قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور الدورى على مخرات السيول والتعامل الفورى مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها، نظرا لضرورة الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أى عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق فى تجمع مياه السيول أمامها، الأمر الذى يؤدى لإرتفاع منسوب المياه بالمخر، والتسبب فى غرق الأراضى المحيطة به، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

‏‎3- وزارة لديها مركز للتنبؤ بالامطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام ويتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول .

‏‎4- يتم تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية، بالإضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية.