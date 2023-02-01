شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: 70 إلى 85% من حالات وفيات الإنفلونزا تحدث لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتورمصطفى محمدى، رئيس المركز القومى للتطعيمات بفاكسيرا، إن 70 إلى 85% من حالات وفيات الإنفلونزا تحدث لكبار السن 65 عاما فما فوق، وهو ما يتطلب حمايتهم.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الإنفلونزا الموسمية يعزز صحة الجسم ويقلل فرص الإصابة بالمضاعفات الخطرة، وهو ما يتطلب الحرص على تلقيه بشكل سنوى خاصة للفئات عالية الخطورة. وتابعت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح متوفر بالصيدليات الحرة وفروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعى فى مقر الشركة بالعجوزة، وفروعها فى المحافظات والقاهرة الكبرى، وكشفت فاكسيرا أن سعر الجرعة 170 جنيها + 10 جنيهات رسم خدمة التطعيم. وأكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا، وهى:

1. مرضى القلب.

2. الأطفال والمراهقون.

3. الحوامل.

4. مرضى السكر.

5. مرضى الربو والحساسية.

وكان محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الوقائية، قال إن الخطر في فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، هو قدرته الكبيرة على الانتشار، وشدة العدوى خاصة المتحورات التي ظهرت مؤخراً.

وتابع أن لقاح كورونا لا يمنع الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وأضاف: "مرضى الجهاز التنفسي أو الأمراض المزمنة أو في القلب أو أمراض مناعية ننصحهم بالحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية إلى جانب تطعيم كورونا".