شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أعراض الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا، وقالت: "تتمثل الأعراض فى الرشح وارتفاع درجة الحرارة والكحة وتكسير بالعظام"، مضيفة أن البروتوكول العلاجى قادر على مواجهة الإصابة به.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الأشخاص الذين لم تطهر عليهم أعراض المرض هم أقل عرضة لنقل الفيروس من أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض، ولا تزال اللقاحات هى خط الدفاع الأول لمنع العدوى نسبيا، وكذلك عدم وجود متحورات جديدة للفيروس، كما يجب الحرص على تناول اللقاح وجرعاتة التنشيطية.

وتناشد وزارة الصحة المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.