شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نتائج امتحان الترم الأول تتضمن درجات أعمال السنة واختبار الفصل الدراسى والان مع تفاصيل الخبر
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية الخميس 26 يناير 2023.
وأكدت الوزارة أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التي تم رصدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين.
وأوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج امتحانات الفصل الدرسي الأول لصفوف النقل سوف تعلن فور الانتهاء من أعمال التقدير ورصد الدرجات عن طريق المدرسة، وأن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية سوف يتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، والتي تمتد لمدة أسبوعين، تبدأ يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، على أن تنتهى يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.