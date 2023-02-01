شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نتائج امتحان الترم الأول تتضمن درجات أعمال السنة واختبار الفصل الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن توزيع الدرجات بالنسبة لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثاني الإعدادي بنتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول، يتضمن درجات أعمال السنة مضافا إليها درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وبدأت المدارس إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، حيث تم إتاحة نتائج امتحانات الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى، إضافة إلى تجهيز المدارس لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية الخميس 26 يناير 2023.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التي تم رصدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج امتحانات الفصل الدرسي الأول لصفوف النقل سوف تعلن فور الانتهاء من أعمال التقدير ورصد الدرجات عن طريق المدرسة، وأن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية سوف يتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، والتي تمتد لمدة أسبوعين، تبدأ يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، على أن تنتهى يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.