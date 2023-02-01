شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: إنشاء مركز لخدمة ذوى الهمم والمستثمرين على أعلى مستوى لأهالى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه تم انشاء مراكز خدمة العملاء بقطاع جنوب سيناء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بمبلغ 8 مليون جنيه ويشمل مركز خدمة لذوى الهمم بأحدث الوسائل لأنهاء مصالحهم فورا علاوة على مركز خدمة المستثمرين وبه صالة لخدمة المستثمرين على أعلى مستوى لخدمة أهالى سيناء.

وأضاف حمزة أنه تم إنشاء صالة خدمة عملاء للجمهور وبه عدد 14 شباك امامى وخلفى يقدم خدمة مميزة للمواطنين ويقوم بتقديم كافة الخدمات الخاصة بالشركة و مركز للمنطقة الذكية حيث يقوم المواطن انهاء الخدمات دون الاحتياج الى احد باى من العاملين بالشركة، موضحا أنه تم تجهيز سيارة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية مجهزة بأحدث اجهزة الحاسب الالى لتقديم كافة خدمات الكهرباء وشحن العدادات للمواطنين ( مركز خدمة متنقل ).

وتابع حمزة، أن قطاع جنوب سيناء والذى يضم كل من رأس سدر، أبو رديس، أبو زنيمة، سانت كاترين، الطور، سانت كاترين، شرم الشيخ و دهب و نويبع و طابا ويشمل حوالى 45 مركز وقرية، يبلغ عدد المشتركين به حوالى (119 ألف) مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2022 وتم ادخال المنظومة الجديدة للعدادت مسبوقة الدفع حيث وصل عدد المشتركين (43 ألف)، وايضا تم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بتكلفة بلغت مليار و 700 مليون جنيه.