شكرا لقرائتكم خبر عن آثار القاهرة: فتح باب التقدم بالتماسات نتائج امتحانات التيرم الأول 11 فبراير والان مع تفاصيل الخبر
فيما تغلق كلية الآثار بجامعة القاهرة باب التقدم بالتماسات على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب الدراسات العليا يوم الأربعاء 1 فبراير ، على أن يتم إعلان نتيجة الالتماسات يوم 2 فبراير 2023 .
واختتمت كليات جامعة القاهرة، الخميس الماضي 26 يناير، امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، وفي إطار من الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات والضوابط الامتحانية الصادرة عن رئيس الجامعة، وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.
وتلقى الدكتور محمد الخشت، تقريرًا من الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، أوضح فيه أن متوسط نسب النجاح بكلية الزراعة بلغ 81% لإجمالي 34,776 طالبا لـ 429 مقررا ببرامج اللغة العربية واللغة الإنجليزية.
وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم إعلان نتائج الدراسات العليا بكلية الآثار الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنه في الأيام القليلة القادمة ستعلن تباعًا نتائج باقي الكليات.