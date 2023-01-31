شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: القاهرة فى قلب جهود حل الأزمة الروسية الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى المؤتمر الصحفى المشترك بين وزيرى خارجية مصر وروسيا، والذى شهد إشادات كبيرة من الجانب الروسى بالدور الإقليمى والمحورى لمصر، خاصة في الأزمة الروسية الأوكرانية.

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القاهرة في قلب جهود حل الأزمة الروسية الأوكرانية

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