شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لبحث عدد من الموضوعات التى تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء ياسر الملاح، ممثل وزارة الدفاع بالمجلس، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتورة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والأعضاء من ذوى الخبرة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية، وكذا ما يتعلق بتغيير استخدامات الأراضى، هذا إلى جانب ما يخص إعادة تخطيط بعض المناطق.

وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالموضوعات الخاصة بإعادة التخطيط لبعض المناطق بعدد من المحافظات، وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، خلال اجتماعه اليوم على إعلان منطقة كورنيش النيل بحي الساحل بمساحة تبلغ (154.5) فدان، بمحافظة القاهرة، كمنطقة إعادة تخطيط، وذلك في ضوء الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة بالمنطقة، وكذا منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون بمساحة (14.62) فدان، وذلك في إطار التكليف الرئاسي بدراسة متطلبات إعادة تخطيط هذه المنطقة، كما تتضمن المناطق كورنيش النيل بالمعادي ودار السلام وأثر النبي، بمساحة (1642.75) فدان، والمنطقة المحصورة بين محطة بشتيل للسكك الحديدية ومحور 26 يوليو وخط مونوريل غرب القاهرة، بمساحة (5958.71) فدان بمحافظة الجيزة، وفي محافظة جنوب سيناء تضمنت مناطق إعادة التخطيط منطقة حي السلام بمدينة أبو رديس بمساحة (400.30 فدان)، وذلك في ضوء رغبة المحافظة في القيام بتطوير المنطقة وإنشاء جامعة السويس بها.

كما وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على الطلب المقدم من قبل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والخاص بتغيير الاستخدام لكل من مبنى مجمع التحرير، ليصبح مبني فندقيا، وكذا مبنى وزارة الداخلية السابق بلاظوغلى، ليصبح مجمعا خدميا متكاملا.

ولفت السفير نادر سعد إلى أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على طلب مديرية الشئون الصحية بأسوان الخاص بتعلية مبنى العيادات الخارجية التابع لمعهد الأورام بأسوان، ليصبح 20 متراً، وهو ما يأتي فى إطار الإرتفاع المقرر ضمن المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أسوان، وذلك لما يمثله المعهد من أهمية قومية لخدمة المواطنين، ومن ثم الحاجة لزيادة الخدمات العلاجية المقدمة من خلاله، واستيعاب زيادة أعداد المترددين عليه، خاصة بعد إدراجه ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، خلال اجتماعه اليوم، وافق أيضا على عدة موضوعات تتعلق بتغيير استخدامات الأراضي ضمن خطة الدولة للاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها وتعظيم قيمتها، وتضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة النقل تغيير الاستخدام لقطعتي أرض مملوكتين للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إلى استخدام سكني أو تجاري أو إداري أو ترفيهي أو خدمي، كما تمت الموافقة على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية تغيير الاستخدام لعدد 4 قطع أراضِ مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى استخدام سكني أو تجاري أو إداري أو ترفيهي أو خدمي، وكذا الموافقة على طلب محافظة بورسعيد تغيير الاستخدام لقطعة أرض بمدينة بورسعيد، مملوكة لها بمساحة 12 ألف م2، لاستثمار موقعها المميز في الاستخدام السياحي.