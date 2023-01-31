- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رفع 300 حالة إشغال فى حملة مكبرة بالطالبية والان مع تفاصيل الخبر
وأسفرت الحملة عن رفع 300 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي بشوارع الثلاثيني الجديد والعمده وترسا والشيخ ونظمي وحسن محمد وضياء وزهني و المحولات.
وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت محافظة الجيزة قد شنت خلال مدينة أبو النمرس، حملة إشغالات مكبرة على المخازن والمنشآت المخالفة بالمريوطية، أسفرت عن ضبط 450 حالة إشغال وغلق وتشميع منشأة ومخزن أخشاب لعدم توافر اشتراطات الحماية المدنية بشبرامنت مع رفع جميع التعديات ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
IMG_5371