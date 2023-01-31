شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: تبليط منطقة داير الناحية بالانترلوك فى الوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الوراق بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وتحسين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

واستكملت المحافظة من خلال الحي أعمال الرصف من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023، وذلك بتبليط متفرعات منطقة داير الناحية بجزيرة محمد بالانترلوك، واستكمال أعمال ترميم بشارع معهد الأبحاث القبلي، تمهيدا لعمل الطبقة السطحية، وذلك بمتابعة اللواء أحمد محمد السكري رئيس حي الوراق.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تقدم نسب الإنجاز بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2022 / 2023، والتي شهدت إدراج العديد من مشروعات الرصف والتطوير ورفع الكفاءة للطرق والمحاور المرورية وتحسين البيئة ومستوى النظافة لتقديم خدمات افضل للمواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بإعداد حصر شامل بالشوارع التي تم رصفها والشوارع التي في حاجة إلى رصف ورفع كفاءة وذلك لتنفيذ خطة تطوير لتحسين حركة سير المواطنين.

وكان إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، قد تفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف في مدينة كرداسة، والتي شملت تركيب بلاط الإنترلوك لعدد 47 شارع بمتفرعات شارع الشيخ الجديد وشارع السوق الجديد وشارع جمال عبد الناصر.

كما تفقد نائب المحافظ، أعمال الرصف بشارع السوق الجديد بداية من مجمع المدارس حتى شارع باتا وأعمال الرصف بشارع داير الناحية بداية من الموقف القديم حتى عملية المياة بمدينة كرداسة، موجها بسرعة نهو الأعمال طبقا للمواصفات القياسية في تنفيذ جميع الأعمال.