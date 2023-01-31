شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 12 رحلة للإقلاع من مبنى الركاب 3 غدا الأربعاء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف صباح غدا الأربعاء شركة مصر للطيران للخطوط المرحلة الثالثة والأخيرة من عودة الرحلات ذات الوجهات الأوربية والتى كان قد تم نقلها إلى مبنى الركاب رقم 2 وذلك بسبب تطوير نظام تداول الحقائب والمعروف “PHS “ .

حيث من المقرر عودة إقلاع رحلات كل من (مدريد -برشلونه -ميلانو -روما- فرانكفورت -ميونخ -دوسلدورف -برلين) إلي مبني الركاب رقم 3 وذلك إعتباراً من الدقيقه الأولي بالتوقيت المحلي يوم 1 فبراير 2023.

كذلك عودة وصول رحلات ألمانيا (فرانكفورت - ميونخ - دوسلدورف - برلين) إلي مبني الركاب رقم 3 وذلك إعتبارًا من الدقيقة الأولي بالتوقيت المحلي يوم 1 فبراير 2023.

وأعلنت الشركة في بيان سابق لها، أنه تم عودة الرحلات وفقاً بجدول زمني محدد، حيث أقلعت رحلات كل من (الكويت -دبي- باريس - تونس -الجزائر- كازابلانكا-البحرين -جوانزو) إلي مبني الركاب رقم 3 إعتبارًا الأحد 15 يناير 2023.

حيث كانت قد تم إعادة إقلاع رحلات كل من (چنيڤ - أمستردام -بروكسل -كوبنهاجن -ڤيينا - بودابست) إلي مبني الركاب رقم 3 اعتباراً من الدقيقة الأولي بالتوقيت المحلي 25 يناير 2023.