شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الجيزة": إتاحة نتائج طلاب النقل فى أماكن واضحة بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن مدارس المحافظة شهدت اليوم الثلاثاء، إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب الصف السادس الابتدائى.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع صفوف النقل جاء بشكل موحد على مستوى المحافظة وعلى أيام متتالية وبدون ربط بالمصروفات المدرسية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وأكدت المديرية، أن مدارس إدارة الدقي التعليمية كانت مثالا يحتذى به فى الانضباط فى تنفيذ التعليمات بكل دقة، مشيرة إلى أنها أتاحت كشوف النتيجة للطلاب فى أماكن واضحة ومتباعدة بالمدارس، حرصا على عدم التكدس وليسهل على الطلاب معرفة نتائجهم بكل يسر وسهولة.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل المختلفة، سيتم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الأول الثانوى يوم الأحد الموافق 5 فبراير، ونتائج طلاب الصف الثانى الثانوى يوم الإثنين الموافق 6 فبراير المقبل.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه فور الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، واعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سوف يتم الإعلان عنها وطرق الحصول عليها للتيسير على المواطنين.

جدير بالذكر أن مدارس الجيزة بدأت الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022-2023، حيث تم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الرابع الابتدائى والأول الإعدادى يوم الأحد الماضى، ونتائج طلاب الصف الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى يوم أمس الإثنين.