شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد ضرورة إنهاء أزمة روسيا وأوكرانيا ويستعرض تبعاتها إقليميا ودوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري التقى، اليوم الثلاثاء، مع "نيكولاى باتروشيف" سكرتير مجلس الأمن القومى لروسيا الاتحادية خلال زيارته الحالية للعاصمة موسكو.

وحول أهم الموضوعات التي تطرق إليها اللقاء، أوضح المتحدث باسم الخارجية بأن المشاورات تناولت أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، وسبل دفعها قدماً بما يحقق مصالح البلدين، حيث تمت الإشادة بتاريخ العلاقات الروسية المصرية بما يشكل ركيزة صلبة لتعزيز التعاون في تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر، وأبرزها محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها بمثابة محطات مضيئة تُضاف لتاريخ العلاقات بين البلدين.

وفى هذا الإطار، حرص الجانبان المصرى والروسى على إظهار الاهتمام بالاحتفال فى أغسطس القادم بمرور 80 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى، استمع لشرح مطول من المسئول الروسي لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد على أهمية تغليب الحل السياسي لإنهاء تلك الأزمة، والتي تمتد تبعاتها الكبيرة دولياً وإقليمياً بما يؤثر بشكل كبير على الدول النامية ومنها مصر، واتفقا على أهمية مواصلة التشاور عبر مختلف القنوات الثنائية لتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.