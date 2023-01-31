شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معرض الكتاب: هناك تخفيضات كبيرة وعروض على الكتب والإقبال كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنه تم عمل استطلاع لدور النشر العربية والمصرية، وأكدوا أن هذا المعرض مبيعاته وجمهوره على الأقل أفضل من العام الماضي، وأشبه بدورة كورونا التي كان الجميع متخوف ألا يكون هناك إقبال عليها.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذى يذاع على قناة "cbc": "أوجه الشكر للناشرين المصريين والعرب، لأنهم يقدمون تخفيضات كبيرة على الكتب، بالإضافة العروض المختلفة، والجميع يتكاتف من أجل نجاح المعرض فى دورته الحالية".

وتابع: "هناك خدمات كثيرة تقدم خلال المعرض، البريد المصري للسنة الثانية على التوالى، يقوم بتوصيل الكتب للشعب فى أى مكان وبأسعار بسيطة، وبالإضافة للشركة القابضة للتوزيع التى وفرت منافذ لها في المعرض من أجل توصيل الكتب للراغبين فى شرائها".

وأكمل: "مبادرة حياة كريمة تشارك معنا لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما أن الموقع الإلكتروني للمعرض يتيح شراء الكتب (أون لاين)، وخدمات الشحن متوفرة مع هيئة البريد والشركة القابضة للتوزيع".