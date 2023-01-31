شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. أمطار متفاوتة الشدة غدا بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها إعلان هيئة الأرصاد عن طقس الغد الذى سيشهد أمطار متفاوتة الشدة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى 10 درجات.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..





أمطار متفاوتة الشدة غدا بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى 10 درجاتتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر ، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.





شعبة المواد الغذائية: الحكومة تبذل أقصى جهودها للسيطرة على أسعار السلعقال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، إن الحكومة تبذل أقصى جهودها للسيطرة على أسعار السلع الغذائية، وإعادة الانضباط للسوق المصري مرة أخرى، ورفع عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطن المصري، خاصة محدودي الدخل.





سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عقب انخفاض بحوالي 20 جنيها في التعاملات الصباحية لينزل الذهب قرب أدني مستوى له في أكثر من شهر تقريبا، وهبط جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم إلي 1700 جنيه للجرام.





وليد العطار: اتحاد الكرة لم يتلق أى خطابات لإيقاف سافيو مع الأهلىنفى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وصول أي خطابات تفيد بإيقاف البرازيلي برونو سافيو مع الأهلي، بعد أنباء استبعاده من قائمة الفريق الأحمر بمونديال الأندية.





7 أخبار رياضية لا تفوتك اليومشهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلي يتسلّم بطاقة القندوسي.. وبيان الكاف يُبقي اللاعب مع منتخب الجزائر،الزمالك يكثف محاولاته مع إمام عاشور لإقناعه بالعدول عن قراره بالاحتراف،الإسماعيلى ينهى إجراءات فسخ تعاقد التونسى حمدى النقاز.





ديفيد بيكهام يتناول حشرات ميتة.. صورشارك ديفيد بيكهام جمهوره صوراً تظهر حبه للمأكولات الغريبة الغير مألوفة حيث يقوم عاشق الطعام بتجربة حشرات الـ" BUGS" خلال آخر رحلة له إلى العاصمة مكسيكو سيتي، وفي اطار ذلك، شارك ديفيد بيكهام حبه للمأكولات الغريبة يوم أمس الاثنين خلال رحلة إلى إحدى مدنه الخارجية المفضلة.





آرسنال يعلن غياب محمد الننى لفترة طويلة بعد جراحة ناجحة فى لندنأعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعرض لاعبه الدولى المصري محمد النني، لاعب خط وسط الفريق لإصابة قوية في الركبة، ستتسبب في غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.





هطول أمطار ثلجية على العامرية غرب الإسكندرية فى نوة "الكرم".. صورشهدت محافظة الإسكندرية ، هطول أمطار ثلجية على حى العامرية غرب الإسكندرية، حيث ضربت نوة "الكرم" محافظة الإسكندرية، بعد موجة دافئة شهدتها المحافظة لمدة 7 أيام خلال شهر "طوبة"، وهو طقس دافئ غير معتاد فى هذا الوقت من العام، لتعود من جديد الأجواء الشتوية الباردة إلى المحافظة الساحلية، وذلك فى بدء نوة "الكرم" التى ضربت الإسكندرية منذ أمس، وخلال 24 ساعة شهدت المحافظة تقلبات جوية سريعة وحادة، حيث شهدت المحافظة نشاط فى حركة الرياح وصل سرعتها إلى 70 كم فى الساعة، وهطول أمطار غزيرة ومتوسطة استمرت من مساء أمس وحتى اليوم، مع زيادة حدة الأمطار وهطول أمطار رعدية، حيث ضرب البرق والرعد سماء الإسكندرية اليوم يصاحبه هطول الأمطار الغزيرة.





ارتفاع ضحايا تفجير مسجد فى باكستان إلى 100 شخص وإصابة 170 آخرينارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحارى الذى وقع فى مسجد بيشاور شمال غرب باكستان إلى 100 قتيل و170 جريحا، بعد أن انتشلت فرق الإنقاذ المزيد من الجثث من تحت الأنقاض، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية باكستانية.





الصحة: تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ12 مليون مواطن بالمستشفيات التعليميةأعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لـ 12 مليونا و583 ألفا و379 مواطنا، في الفترة من يناير إلى 31 ديسمبر 2022، وذلك من خلال 17 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.





حصاد الوزارات.. الصحة: متحور كورونا الجديد ينمو وينتقل بشكل أسرع من باقى السلالاتشهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:





السكة الحديد تعلن إمكانية حجز وجبات قطارات النوم أونلاينأعلنت الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات قطارات النوم، التابعة لهيئة السكة الحديد، التى تقدم وجبات عربات النوم داخل قطارات السكة الحديد، إمكانية حجز الوجبات على كامل الرحلات اونلاين ويتم تقديمها للراكب ساخنه فى رحلته.





ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 12.7% خلال تعاملات شهر ينايرارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 12.66% ليغلق عند مستوى 16446.38 نقطة، خلال جلسات شهر يناير المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.90% ليغلق عند مستوى 2883.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.64% ليغلق عند مستوى 4337.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 11.36% ليغلق عند مستوى 19736.07 نقطة، فيما تراجع تميز بنسبة 4.23% ليغلق عند مستوى 3416.42 نقطة.





الأزهر يخفض أسعار كتبه الحديثة 30% تخفيفا على القراء ودعما للتثقيفيحرص جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب على تقديم خدمات متميزة لجمهوره، ومن بين هذه الخدمات الإصدارات الدينية والثقافية والعلمية باللغة العربية واللغات الأجنبية المختلفة والتي تصل لـ 13 لغة، من مختلف قطاعات الأزهر.





شاب ليبى يحرق أفراد أسرته الخمسة بذريعة ممارسة ضغوط عليه وسوء معاملتهم لهأقدم شاب ليبى على حرق أفراد عائلته الخمسة، بعدما سكب البنزين فى محيط المنزل وأشعل النار فيه أثناء نومهم، في جريمة بشعة هزّت الليبيين، كشفت وزارة الداخلية الليبية، في بيان لها ملابسات مقتل عائلة مكونة من خمسة أفراد في مدينة غريان غرب البلاد، بعد نشوب حريق بمنزلهم، وقالت إن التحقيقات أسفرت عن الوصول إلى المتهم الرئيسي وهو الابن البكر للعائلة وأحد الناجين من الحريق.





حادث مأساوى فى السعودية .. حريق ينهى حياة 3 أطفال و4 بالغينلقي 7 أفراد، بينهم 3 أطفال، مصرعهم في بيت واحد، في حين أصيب شخص ثامن، إثر حريق نشب فجر الثلاثاء فى إحدى غرف المنزل الواقع فى محافظة القريات شمال السعودية، وأوضح المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن الضويحى، أن بلاغا ورد من الدوريات الأمنية بمحافظة القريات عند الساعة 04:54 من فجر اليوم، يفيد بتصاعد أدخنة ونيران من منزل مكون من دور أرضي بحى التسهيلات، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، واقتحام المنزل وإخماد الحريق.





معلومات الوزراء يستعرض استثمارات الرياضة فى مصر خلال الفترة من 2018 لـ2022نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديدًا يرصد خلاله تطورات الاستثمار في القطاع الرياضي في مصر خلال الفترة من 2018 حتى 2022، وفق تصريحات وزير الشباب والرياضة الأخيرة.





رئيس الوزراء: قريبا إعلان القائمة الكاملة للشركات المطروحة فى البورصةتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانونى لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، ومسئولى الصندوق.





طقس شتوى بارد فى المحافظات.. غلق ميناء العريش بسبب ارتفاع الأمواج..الدفع بـ1300 طاقم فنى لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالبحيرة.. أجواء باردة ورياح بالغربية والمنوفية.. والرياح تلغى رحلات البالون الطائر فى الأقصرشهدت محافظات مصر تقلبات جوية ، حيث عادت الأمطار للهطول والطقس الشتوى السيئ من جديد بعد أيام من ارتفاع درجات الحرارة، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك نشاطا للرياح يزيد الاحساس ببرودة الطقس، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، دافئ جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

عودة الأجواء الشتوية.. انخفاض ملحوظ فى الحرارة يتجاوز 4 درجات على كل الأنحاء.. أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.. واضطراب الملاحة على البحر المتوسط

حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية هذه الأيام، وذلك بعد فترة استقرار استمرت لأكثر من 10 أيام، لتتعرض البلاد بعدها لانخفاضات ملحوظة فى درجات الحرارة ورياح وأمطار متفاوتة الشدة وغزيرة ورعدية على بعض المحافظات .





مؤتمر صحفى مشترك لوزيرى خارجية مصر وروسيا.. لافروف: تلقينا رسالة أمريكية من القاهرة لوقف عملياتنا بأوكرانيا.. موسكو تشيد بالموقف المصرى المتزن تجاه الأزمة.. سامح شكرى: نسعى لإيجاد حلول دبلوماسية للصراع فى كييفأشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالموقف المتوازن والمسؤول لمصر تجاه الأزمة في أوكرانيا، كاشفا عن تلقي موسكو رسالة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نقلها الوزير سامح شكري، بضرورة وقف الجانب الروسي للأعمال العسكرية في أوكرانيا، مضيفا "هذه الدعوات هي الوحيدة التي قدمها بلينكن .. وتحدثنا دائما عن استعداد موسكو لأي مقترحات جادة تشمل جميع جوانب القضية."، جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك مع الوزير سامح شكري.

شركة هندية تطرح أول مضاد حيوى لعلاج البكتيريا الشرسة المقاومة للعلاج.. يعالج التهابات المسالك البولية ومجرى الدم والالتهابات الرئوية.. العقار الجديد يحصل على موافقة" FDA "والوكالة الأوروبية للأدوية

طرحت إحدى الشركات الهندية أول مضاد حيوى للبكتيريا الشرسة المقاومة للمضادات الحيوية الحالية، وهو أول دواء في العالم ضد العدوى المقاومة للأدوية المتعددة، وذلك وفقا لما ذكره موقع" The Health Site"،





رئيس الوزراء يستعرض برنامج الحوافز الإيجابية للوصول لمعدلات إنجاب أقلعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور عمرو سليمان، خبير اكتواري للمشروع، وناريمان فرج، خبير اكتواري بمكتب وزير المالية.





لافروف: نقدر الموقف المصرى المتوازن والمدروس من مختلف القضاياالتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع وزير الخارجية سامح شكري حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة، وقال وزير الخارجية الروسي "يهمنا الموقف المصري من مختلف الأزمات في إقليم الشرق الأوسط وفي إفريقيا ومختلف أطر التعاون المطروحة من قبل الجانب المصري"، مشيرا إلى أن روسيا تقدر عاليا الموقف المصري المتوازن والمدروس من مختلف القضايا الإقليمية والسعي لإيجاد الحلول بشأن الكثير من الأزمات.





أمطار غزيرة ورعدية.. موعد وتفاصيل نوة "الكرم" أخطر النوات × 10 معلوماتشهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار رعدية غزيرة، حيث ضرب البرق والرعد الشديد سماء المحافظة منذ قليل يصاحبه هطول أمطار غزيرة، وذلك فى إطار ما تتعرض له المحافظة من موجة الطقس السيء المعروفة باسم نوة "الكرم"، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة مع سرعة الرياح التى تصل إلى 70 كم فى الساعة.





الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع ونشاط رياح يزيد برودة الطقسكشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية بدء من اليوم وحتى نهاية هذا الأسبوع.





أسطورة كرة القدم جورج ويا يخوض انتخابات ليبيريا للفوز بـ"ولاية ثانية"أعلن رئيس ليبيريا "جورج ويا" ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة لولاية جديدة.





تعليم الجيزة: إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول دون ربطها بالمصروفاتجددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليماتها للإدارات التعليمية، بعدم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية، وذلك على خلفية قيام بعض المدارس بحجب نتيجة الفصل الدراسي الأول، بسبب تأخر عدد من أولياء الأمور في دفع المصروفات، مشددة على أن من يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة، وذلك بناءً على توجيهات وتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.





الحكومة تنفى الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحيةكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق، تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء.





فرص عمل للشباب فى الوادى الجديد برواتب تصل لـ5000 جنيه.. اعرف التفاصيلأعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، توافر 29 فرصة عمل للشباب الذكور في تخصصات مختلفة تشمل عامل زراعي، ميكانيكي وكهربائي بيوفيت، وميكانيكي مولدات، ومشغل أجهزة، وسائق لودر، وفني مولدات، وأفراد أمن، وسائقين، وعمال نخيل، وذلك بـ4 شركات قطاع خاص، برواتب تبدأ من 3000 جنيه وتصل لـ5000 جنيه، مشيرة أنه يمكن التقديم على وظائف الخالية من خلال ديوان المديرية بالوادي الجديد.





المدارس توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحاناتوجهت المدارس طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، وطباعة نموذج الاستمارة الإلكترونية وتسليمها للمدارس، مشددة على أنه متاح كتابة البيانات بالاستمارة الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أى وقت، سواء بإجازة نصف العام، أو بعد انطلاق الفصل الدراسي الثانى.





عودة المياه تدريجيا لبولاق الدكرور والعمرانية بعد تحويل مسار مصرف ناهياأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عودة المياه تدريجياً إلى مناطق "بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية".





سعر الجنيه الذهب يتراجع 160 جنيها ليسجل 13600 جنيهشهد سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر هبوطا بحوالي 160 جنيها ليهبط إلي مستوي 13600 جنيه بدون مصنعية مقابل 13760 جنيها في بداية التعاملات على خلفية هبوط ملحوظ في سعر جرام الذهب عيار 21 وهو المكون للجنيه الذهب في مصر.





سعر جرام الذهب اليوم يتراجع 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1700 جنيهشهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء انخفاضا بحوالي 20 جنيها في التعاملات الصباحية لينزل الذهب قرب أدني مستوى له في أكثر من شهر تقريبا، وهبط جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم إلي 1700 جنيه للجرام.





صندوق النقد يرفع توقع نمو الاقتصاد العالمى لـ2.9% خلال 2023زاد صندوق النقد الدولى توقعه لنمو الاقتصاد العالمى إلى 2.9% خلال 2023، من 2.7% كانت متوقعة فى أكتوبر الماضى، ما يمثل تراجعًا من 3.4% محققة فى 2022.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي فى كأس العالم للأنديةالقنوات النناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي تشغل اهتمام الملايين من عشاق النادي الأهلي قبل انطلاق المارد الأحمر في مونديال الأندية التي تقام خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير .





اتحاد الكرة يطالب الأندية السماح للاعبين الانضمام لمنتخب الشباب أول فبرايرطالب اتحاد الكرة أندية الدوري الممتاز بالتعاون مع منتخب الشباب والسماح للاعبين بالانضمام لمعسكر الفراعنة الصغار الأخير قبل بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير حتي 12 مارس.





اتحاد الكرة يغلق اليوم باب القيد الشتوى للأنديةيغلق اتحاد الكرة، فى الثانية عشرة منتصف الليلة، باب القيد الشتوى لأندية الدوري الممتاز بداية والذى بدأ فى الأول من شهر يناير الجارى، ولمدة شهر كامل، حيث تنتهى المهلة اليوم 31 يناير وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم .





إصابة المصارع هالك هوجان بشلل نصفى بعد الجراحة رقم 11 فى الظهركشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن إصابة بطل المصارعة الأمريكي الشهير هالك هوجان بالشلل من الخصر إلى الأسفل بعد خطأ طبى أثناء إجراء عملية جراحية فى الظهر اعتاد عليها فى السنوات الأخيرة لكن الجراحة الأخيرة التى تحمل رقم 11 فى ظهره لم تمر على خير.





توشكى الخير.. تعثر 20 عاما والرئيس السيسى أعاد إحياؤه.. استصلاح وزراعة 600 ألف فدان والقمح أبرز المحاصيل.. يعتمد على أساليب زراعية حديثة تزيد الإنتاج.. والدولة تضعه فى خطتها لتوسيع الرقعة الزراعية لـ 25%.. صورمن رمال صفراء إلى مساحات خضراء شاسعة فى قلب الصحراء الجنوبية، هكذا يبدو مشروع توشكى، أحد أبرز مشروعات الزراعة القومية فى مصر، ويسلط ”الخليج 365” الضوء خلال هذا التقرير على هذا المشروع العملاق وآراء الباحثين والمتخصصين فيه.

"التموين" تستهدف الأسر الأولى بالرعاية.. وتبدأ صرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى على البطاقات الأربعاء بقيمة 833 مليون جنيه.. وتؤكد: مخزون زيت الطعام يكفى 6 أشهر والأرز لفترات طويلة

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، فى صرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، بقيمة تتجاوز 833 مليون جنيه شهريا ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيه 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بجانب أيضا السلع التموينية التى تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.