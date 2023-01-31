شكرا لقرائتكم خبر عن "نظافة القاهرة" ترفع مخلفات الهدم من شوارع مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أعمال رفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر بكافة شوارعها ومداخلها، وفتح الطرق أمام المقابر لتسهيل عملية الدخول والخروج.

وتم تكليف الإنقاذ المركزى بمعدات وسيارات الهيئة تحت إشراف مباشر من المهندسة رحاب أباظة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالتنسيق مع المركزية للنظافة بإشراف المهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة، في إطار حرص الهيئة على حل كافة المشاكل والمعوقات على أرض الواقع ووضع الحلول المناسبة والعملية لتحسين مستوى النظافة بكافة أرجاء القاهرة بما فيها المقابر.

وتم رفع 60 نقلة قلاب كبير بكافة الشوارع الداخلية للمقابر على مدار اليومين الماضيين منذ البدء في حملة مكبرة بمقابر الوفاء والأمل، كما تستمر الحملة للانتهاء من رفع كافة المخلفات.

ووجه رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس محمد مختار مدير المنطقة الشرقية والمهندس إبراهيم عامر مدير إنقاذ حلوان، والمهندس محمود فوزي بالقضاء نهائيا على كافة البؤر والمستجدات وإضفاء طابع حضاري ومظهر جمالى راقى يميز كافة شوارع مقابر الوفاء والأمل والمنطقة بالكامل، مشددا على ضرورة الاستمرار فى التعاون والتنسيق والمتابعة المستمرة واستمرار العمل والمجهود حتى يتم الانتهاء من تلك الأعمال.

يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لرفع مستوى النظافة من رفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش والأتربة والتي تشمل جميع أرجاء القاهرة بشوارع وميادين الأحياء تأكيدا على اهمية الصحة العامة وسلامة المواطن وإضفاء المظهر الحضارى الذى يليق ويتماشى مع ما يجرى من تنفيذ الخطة الشاملة للتطوير والارتقاء بشوارع وميادين الأحياء بما فيها المقابر وتحسين مستوى الخدمات ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة.