شاهد مسار مونوريل العاصمة الإدارية بشوارع مدينة نصر بعد اكتمال الكمرات

القاهرة - سامية سيد - ظهر مسار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة "شرق النيل" واضحا بشوارع مدينة نصر وذلك بعد اكتمال أعمال الكمرات الخرسانية وبدء تركيب ممرات الصيانة والكابلات الكهربائية الخاصة بتشغيل قطارات المونوريل، حيث يبدأ المسار من محطة مترو الاستاد حتى العاصمة الإدارية بمحطة مدينة العدالة، ويتقاطع مع القطار الكهربائى الخفيف LRT فى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة ويمتد بطول 56.5 كم.

ويربط مونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية" مدينة نصر بالعاصمة الادارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحى السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والامل ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوى وشارع التسعين الجنوبى وصولا إلى بيت الوطن ثم يمر بأحياء العاصمة الادارية الجديدة وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة.

ويبلغ عدد محطات المونوريل 22 محطة، ومن المقرر أن يساهم فى تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائى الخفيف بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتسم المشروع بأنه من وسائل النقل السريعة والعصرية والآمنة والصديقة للبيئة، والمشروع سيوفر استهلاك الوقود، ويخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

والمونوريل يلتقى مع قطارات السكة الحديد فى محطة قطارات الصعيد بالجيزة فى محطة بشتيل الجارى تنفيذها، كما يلتقى المونوريل بالخط الأول للقطار الكهربائى السريع فى محطة نقابة المهندسين بأكتوبر، ويلتقى المونوريل ايضا بالقطار الكهربائى الخفيف LRT فى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.