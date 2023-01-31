شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ12 مليون مواطن بالمستشفيات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لـ 12 مليونا و583 ألفا و379 مواطنا، في الفترة من يناير إلى 31 ديسمبر 2022، وذلك من خلال 17 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، قدمت خدماتها لـ3 ملايين و940 ألفا و933 مواطنا، من خلال العيادات الخارجية، فيما تردد على أقسام الاستقبال أكثر من مليون و352 ألفا و224 مواطنا، علاوة على سحب 5 ملايين، و 19 ألف عينة وتحليلها بمعامل وحدات الهيئة.

وتابع أن وحدات الهيئة أجرت 88 ألفا و286 عملية في مختلف التخصصات الجراحية، بالإضافة إلى إجراء 12 ألفا و54 قسطرة قلبية (تشخيصية ودوائية) و3 آلاف و119 عملية قلب مفتوح في المعهد القومي للقلب، ومستشفيى "دمنهور، وشبين" التعليميين، إلى جانب إجراء 52 عملية زراعة كلى، و 44 عملية زراعة كبد بمختلف مستشفيات الهيئة.

وأضاف «عبدالغفار» أن عدد حالات زرع القوقعة، بلغت 264 حالة تم إجرائها في المعهد القومي للسمع والكلام، مشيرًا إلى أن أقسام الأشعة والمناظير بوحدات الهيئة، استقبلت خلال الفترة ذاتها مليون و242 ألف مواطن، والتي شملت أشعة (تشخيصية عادية، دوبلر، موجات فوق الصوتية، إيكو، رسم قلب، الماموجرام، رنين، أشعة مقطعية) حيث تتضمن هذه الإحصائية عدد حالات المسح الذري.

ولفت إلى أن وحدات الغسيل الكلوي، قامت بإجراء 320 ألفا و710 جلسات غسيل، فيما قدمت أقسام العلاج الطبيعي خدماتها إلى ما يقرب من 528 ألفا و529 مواطنا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 7 آلاف مواطن في أقسام ووحدات الأورام، مضيفا أن وحدة تنظيم الأسرة في مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، قدمت خدماتها لـ 4945 ألف سيدة.

وأوضح «عبدالغفار» أن وحدات وعيادات الرمد أجرت 13 ألفا و263 عملية جراحية، تنوعت ما بين (ترقيع القرنية، جسم زجاجي بالعين، إزالة مياة بيضاء، إصلاح الانفصال الشبكي، جلوكوما، إصلاح حول وإزالة سيلكون، تسليك القناة الدمعية، زرع عدسة العين بالموجات فوق الصوتية، حقن ليوسينتس بالعين، استعدال العدسة، تثبيت قرنية بالعين، تفريغ العين، تركيب حلقات بالعين، تلوين بالعين، تلوين القرنية، إزالة ورم بالعين، إزالة غرز بالعين)، فيما استقبلت عيادات الأسنان ما يقرب من 7 آلاف مواطن.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، إن الهيئة لا تتدخر جهدا فى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال رفع كفاءة واستحداث مختلف الأجهزة الطبية بجميع المعاهد والمستشفيات التابعة لها، علاوة على تنظيم الدورات التدريبية للقوى البشرية من الأطباء والأطقم التمريضية، على أحدث البروتوكولات العالمية، بما يضمن رفع كفاءة الأطقم الطبية.