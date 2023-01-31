شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم الكاثوليك يختتم زيارته الرعوية للنيابة البطريركية بمصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم البطريرك يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، زيارته الرعوية للنيابة البطريركية بمصر، بلقاء كهنة كنائس القاهرة، وذلك بدار العذراء الطاهرة، بمصر الجديدة.

وجاء ذلك بحضور الأرشمندريت بيو فرح، الوكيل البطريركى بالقاهرة، حيث اطمئن صاحب الغبطة على الأحوال الرعوية للكنائس، مقدمًا كلمات التشجيع للآباء الكهنة. وتعرف غبطته أيضًا على احتياجات الآباء الكهنة، مؤكدًا لهم أهمية افتقاد أبناء رعاياهم، بشكل مستمر.

ذكر المكتب الإعلامى عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد مساء أمس، مؤتمر الأسرة، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

وجاء ذلك بحضور الأب كيرلس مكسيموس، راعى الكاتدرائية، حيث بدأ المؤتمر بفقرة الترانيم الروحية، بقيادة كورال يسوع الملك، ثم أعطى صاحب النيافة كلمة تشجيعية للحاضرين حول "تماسك الأسرة أمام صعوبات الحياة".

وتفقد راعى الإيبارشية أيضًا خدمة الأطفال، التابعة للمؤتمر، مؤكدًا لهم أهمية الصلاة فى حياتنا، كما قدم وفيق رمزى محاضرة اليوم بعنوان "الحب الذى كان"، أعقبها مجموعات العمل، بالإضافة إلى عرض الأفكار والرؤى، التى تم التوصل إليها.

وكان المكتب الإعلامى عن إيبارشية المنيا، ذكر أن الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى مسؤولى الأنشطة، والمؤسسات الخدمية بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك، لوضع رؤية موحدة لخدمة الإيبارشية، بحضور الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة، ومسؤولى الأنشطة، والمؤسسات الخدمية.

وبدأ اللقاء بالصلاة، ثم أعطى صاحب النيافة كلمة تشجيعية للحاضرين، حيث استمع لكافة الآراء والمقترحات، كما تمت مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

وقدم الأب المطران توجيهاته الرعوية، مؤكدًا أهمية وضع رؤى وآليات، للعمل بها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى كيفية الاستفادة من الأنشطة الخدمية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الأنشطة، والمؤسسات الخدمية، لخدمة الإيبارشية.

ونظم الأنبا باسيليوس فوزى، أيضا أمس، مؤتمر المرحلة الإعدادية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

وجاء ذلك بحضور الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعى الكاتدرائية، حيث يأتى المؤتمر تحت شعار "اتبعنى"، وأعطى صاحب النيافة كلمة تشجيعية لأبناء المرحلة الإعدادية بعنوان "كيف أتبع يسوع بتصرفاتى".