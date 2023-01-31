شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 10 مركبات توك توك مخالفة فى حملة ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حى بولاق الدكرور، حملة مكبرة بشارع العشرين لضبط مركبات التوك توك التى تعيق حركة المارة والمركبات، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والتى أسفرت عن ضبط ومصادرة 10 مركبات توك توك ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الطريق العام، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

وفى سياق متصل، كلف عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة ومباحث التعمير بشن حملة مكبرة لرصد المخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضى والإشغالات ومخالفات البناء العشوائى ورصد جميع مخالفات البناء فى المهد.

وأسفرت الحملة عن إزالة وإيقاف أعمال محاولة زيادة فى النسبة البنائية بغرف السطح للقطعة رقم 41 عقد ثانى بالحى الخامس، وإزالة وإيقاف أعمال محاولة زيادة فى النسبة البنائية بغرف السطح للقطعة رقم 1345 المجاوره 7 بالحى الثالث، وإزالة وإيقاف محاولة زيادة فى النسبة البنائية بغرف السطح للقطعة رقم 258 بالمنطقة السياحية الرابعة، بالإضافة إلى إزالة الحمامات العشوائية فى منطقة غرب سوميد.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.