شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يستقبل وفد المجلس العربى للطفولة والتنمية لبحث تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الوزير على العلاقة الوطيدة التى تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية والتعاون في العديد من المجالات، من بينها التعليم قبل الجامعى، مشيدًا بالجهود التى يقوم بها المجلس العربى للطفولة والتنمية في مجال الطفولة المبكرة.
ومن جهته، أعرب الدكتور حسن البيلاوى أمين عام المجلس العربى للطفولة والتنمية عن سعادته باللقاء، مؤكدًا على العلاقات المتميزة التى تربط بين الوزارة والمجلس، وأوضح أن هذه الزيارة تستهدف تعميق العلاقات بين الجانبين وزيادة التعاون المشترك.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع على زيادة التعاون وتفعيل مشروع الارتقاء بمركز تنمية الطفولة المبكرة وتحسين الاستعداد المدرسى ومهارات الحياة بمرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى من مرحلة التعليم الأساسى.
وأشاد الوفد بالجهود التى تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية فى مصر.