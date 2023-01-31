وزيرة التضامن: جار إنشاء مركزين جديدين لعلاج مرضى الإدمان بقرى حياة كريمة

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بأن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة والخدمات التنموية المتكاملة في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " للارتقاء بمستوى الخدمات في هذه القرى تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية ، كما أنه جارى إنشاء 5 مراكز جديدة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالعديد من المحافظات وفقا للمعايير الدولية منهم مركزين في قرى "حياة كريمة" بمحافظتي دمياط والغربية كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد فى محافظتى قنا والجيزة ،بالإضافة الى وجود 28 مركز لعلاج مرضى الإدمان فى 17 محافظة ، وأن جميع الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن " 16023"لصندوق مكافحة الإدمان .

ووجهت "القباج " باستمرار تدريب المتطوعين واستثمار طاقاتهم في تنفيذ البرامج التوعوية حول أضرار تعاطى المخدرات ،لافته الى أن المعسكرات التدريبية تهدف إلى زيادة قدرات المتطوعين من الشباب والفتيات المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات ومشاركتهم في تنفيذ البرامج التوعوية لوقاية الشباب من الإدمان .

وخلال ختام فعاليات المعسكر التدريبي ،أجرى الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حوارا مفتوحا مع قيادات العمل التطوعي بمؤسسة "حياة كريمة " ،مؤكدا على أهمية دورهم فى تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعي للمشكلة المجتمعية ،لاسيما مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات " بين فئات المجتمع المختلفة.

وأضاف "عمرو عثمان" بأن الفترة المقبلة ستشهد تعاون كبير بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومؤسسة "حياة كريمة " بعد تنفيذ أنشطة توعوية عن أضرار تعاطي المخدرات على مدار العام الماضي في 750 قرية ضمن مبادرة الصندوق " قرية بلا إدمان "

وأعلنت قيادات العمل التطوعي لدى مؤسسة "حياة كريمة" عن رغبتهم في الانضمام لرابطة المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان للمشاركة في تنفيذ أنشطة الصندوق التوعوية لحماية الشباب من تعاطي المواد المخدرة وذلك بالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة " مع استمرارهم كقيادات تطوعية بمؤسسة "حياة كريمة "تحت شعار " حياة كريمة بدون إدمان " أيضا مشاركة الصندوق في تنفيذ برامج لتوعية طلاب المدارس بأضرار الإدمان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، بما يرفع الوعي لديهم بخطورة التعاطي ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير في الإدمان مؤكدين على تقديم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق ،كافة أوجه الدعم لهم طوال فترة المعسكر التدريبي الأول للمتطوعين في محافظات " القليوبية ، والفيوم ، الشرقية ، الجيزة ، المنوفية ، دمياط ، كفر الشيخ ، قنا "حيث تضمن المعسكر التدريبي على مدار 3 أيام سلسلة من المحاضرات ،عن مهارات العمل الجماعي والتواصل ومهارة حل المشكلات، أيضا مهارة ضغط الأقران ،بالإضافة الى أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها وتأثير تعاطى المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم ،وأيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان ،كذلك تدريب المتطوعين المشاركين على كيفية بث رسائل توعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان

