شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتابع عمليات استكشاف وحصر الأراضى الصحراوية الصالحة للزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع قيادات الوزارة المعنية بعمليات الاستكشاف والحصر التصنيفي للأراضي على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد القصير، خلال الاجتماع، أن المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة حالياً في استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي تتطلب تدقيق عمليات استكشاف وحصر وتصنيف الأراضي في المناطق الصحراوية على مستوى الجمهورية وتحديد المساحات الصالحة للزراعة بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين خاصة في ظل التحديات التي تواجه ملف الغذاء عالمياً ومحلياً.

ووجه وزير الزراعة بضرورة توزيع المهام والأدوار للهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة والمعنية بعمليات الاستكشاف وحصر الأراضي وتسخير كافة الامكانيات المتوفرة واللازمة لتنفيذ هذه المهام وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى من الوزارات والجامعات المصرية بما يسهم بشكل فعال فى احداث التوازن والتكامل بين جهات الدولة المختلفة والوصول إلى نتائج مدققة بشأن دراسات تحديد المساحات القابلة للاستصلاح والاستزراع، نظرا للتكلفة الكبيرة التي تتحملها الدولة سواء في إنشاء البنية التحتية أو محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير المياه اللازمة لاستصلاح الصحراء من أجل تدعيم ملف الأمن الغذائي.