شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث إجراءات تطبيق الرى الحديث بالأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى، والمهندس عبد السلام جابر رئيس قطاع تطوير الرى، والدكتور يسرى خفاجى رئيس الإدارة للتوجيه المائى بقطاع تطوير الرى لمتابعة خطة وإجراءات تطبيق الرى الحديث بالاراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف عدد من المشروعات الجارى تنفيذها أو دراستها في ضوء خطة الدولة لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية، مثل تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف التحول من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية، مع بحث آلية التوسع فى التحول للرى الحديث فى البساتين ومزارع قصب السكر.

ويشار إلى أنه من ضمن التحديات التى تواجه قطاع الزراعة محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه، مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، بالإضافة إلى التفتت الحيازي الذى يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، كما تعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك لتحقيق درجة آمنة من الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.