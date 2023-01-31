شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث إجراءات تطبيق الرى الحديث بالأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والان مع تفاصيل الخبر
كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف عدد من المشروعات الجارى تنفيذها أو دراستها في ضوء خطة الدولة لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية، مثل تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة.
ويشار إلى أنه من ضمن التحديات التى تواجه قطاع الزراعة محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه، مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، بالإضافة إلى التفتت الحيازي الذى يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، كما تعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك لتحقيق درجة آمنة من الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.