شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الدراسات العليا تعلن إنهاءها قاعدة بيانات إلكترونية للرسائل العلمية وإتاحتها للباحثين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، الشكر لكلية الدراسات العليا؛ لجهودها في إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للرسائل العلمية، وقام فريق العمل بعرض مشروع البوابة الإلكترونية للرسائل العلمية بكليات الجامعة؛ حيث تم جمع الرسائل العلمية إلكترونيًا؛ للتيسير على الباحثين في الحصول على البراءات العلمية، وهو ما يعفي الباحثين من إصدار براءات منفردة من كل كلية في جامعات الأزهر على مستوى الجمهورية، ومن ثم يوفر عليهم مشقة السفر والتنقل بين المحافظات؛ حيث سيتم استخرج البراءة لكل الكليات من مكان واحد هو مركز قواعد بيانات الرسائل والأبحاث العلمية في كلية الدراسات العليا في مدينة نصر.

وأشار الدكتور عبد الله سرحان إلى أن قاعدة البيانات المتاحة حاليًا تضم الرسائل العلمية بكل كليات اللغة العربية والشعب المناظرة لها على مستوى الجمهورية منذ افتتاح جامعة الأزهر في الثلاثينيات حتى الآن، وأن قاعدة البيانات في قطاع اللغة العربية ستكون متاحة لجميع الباحثين في استخراج البراءات العلمية اعتبارًا من 18 من فبراير 2023م.

كما أشار الدكتور عبد الله سرحان إلى أنه جار البدء في إدخال كافة بيانات الرسائل العلمية في قطاعي: أصول الدين، والشريعة والقانون للمشروع، ثم يتبعهما إدخال كافة بيانات الرسائل العلمية في بقية قطاعات الجامعة المختلفة العملية والنظرية، مقدمًا الشكر للدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وللدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ لرعايتهما ودعمهما لهذا المشروع، كما قدم الشكر لأعضاء فريق العمل، وعلى رأسهم: الدكتور عبد الرحمن إسماعيل، الدكتور محمد شوقي، المهندس أنس البحراوي، مصمم البرنامج.