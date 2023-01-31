شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن إمكانية حجز وجبات قطارات النوم أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات قطارات النوم، التابعة لهيئة السكة الحديد، التى تقدم وجبات عربات النوم داخل قطارات السكة الحديد، إمكانية حجز الوجبات على كامل الرحلات اونلاين ويتم تقديمها للراكب ساخنه فى رحلته .

للحجز استخدم ال QR-Code أو استخدم الموقع الإلكترونى: www.egwst.com وتقدم الشركة مأكولات متنوعة تناسب جميع الأذواق منها النباتية والصحية بالإضافة إلى وجبات اللحوم بأنواعها والدواجن والوجبات الخفيفة، كما تقدم قائمة خاصة بوجبات الأطفال.

وكل وجبة على موقع الشركة لها كود، مثل "69، 87، 81، 61" وهكذا، موضح كذلك التكلفة، ويتم إرسال كود الوجبة المراد إرسالها علي رحلتك ويتم السداد بالوسيلة التي تناسبك مع إرسال صورة التذكرة أو رقم المحمول الخاص بك علي الواتس آب، رقم 01001090097، و مرفق رقم عملية الدفع، وإذا كان لديك أى طلب إضافي او استفسار يتم إرساله للصفحة، او الاتصال هاتفيا.

وشركة ارنست لإدارة الخدمات الفندقية و السياحية هي أول شركة إدارة مصرية بدأت عملها في بداية يناير عام 2010، برأس مال مملوك بالكامل لهيئة السكك الحديد المصرية والعمالة الموجودة بها مدربة علي أعلي مستوي تحت اشراف وزارة السياحة و هي نفسها امتداد للعمالة التي كانت تعمل مع الشركات العالمية.

وتقدم الشركة كافة الخدمات الفندقية بقطارات النوم بعضوية من غرفة المنشآت الفندقية بجانب خدمة المأكولات والمشروبات بها، وتقديم الخدمة المقصفية علي جميع قطارات الهيئة والبوفيهات الثابتة بمحطات القطارات بمحافظات الجمهورية.