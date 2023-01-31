شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن إمكانية حجز وجبات قطارات النوم أونلاين والان مع تفاصيل الخبر
للحجز استخدم ال QR-Code أو استخدم الموقع الإلكترونى: www.egwst.com وتقدم الشركة مأكولات متنوعة تناسب جميع الأذواق منها النباتية والصحية بالإضافة إلى وجبات اللحوم بأنواعها والدواجن والوجبات الخفيفة، كما تقدم قائمة خاصة بوجبات الأطفال.
وكل وجبة على موقع الشركة لها كود، مثل "69، 87، 81، 61" وهكذا، موضح كذلك التكلفة، ويتم إرسال كود الوجبة المراد إرسالها علي رحلتك ويتم السداد بالوسيلة التي تناسبك مع إرسال صورة التذكرة أو رقم المحمول الخاص بك علي الواتس آب، رقم 01001090097، و مرفق رقم عملية الدفع، وإذا كان لديك أى طلب إضافي او استفسار يتم إرساله للصفحة، او الاتصال هاتفيا.
وتقدم الشركة كافة الخدمات الفندقية بقطارات النوم بعضوية من غرفة المنشآت الفندقية بجانب خدمة المأكولات والمشروبات بها، وتقديم الخدمة المقصفية علي جميع قطارات الهيئة والبوفيهات الثابتة بمحطات القطارات بمحافظات الجمهورية.