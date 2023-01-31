شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى رئيس المركز القومى لبحوث المياه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري الدكتورة رشا الخولى المكلفة بعمل رئيس المركز القومى لبحوث المياه، خلفا للدكتور خالد عبد الحى لبلوغه السن القانونية للمعاش، وذلك لمناقشة التكليفات الخاصة بها.

تخرجت الخولى من كلية الهندسة الشعبة المدنية بجامعة عين شمس عام 1993 ، وعينت فى المركز القومى لبحوث المياه نظرا لتفوقها، وحصلت على الماجيستير عام 1997 و الدكتوراه عام 2002 في الهندسة المدنية - موارد المياه والإدارة البيئية.

وفي عام 2013 عينت الدكتورة رشا الخولي عميدة كلية الهندسة جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة وكانت أصغر سيدة تشغل هذا المنصب في مصر، وتم ترقيتها فى عام 2018 الي نائب رئيس جامعة هليوبوليس.

كما تم اختيارها أيضًا من قبل المجلس الأعلى للجامعات لتكون عضوًا في لجنته لمراقبة وتقييم المؤسسات الهندسية المختلفة في مصر.

ويعد المركز القومى لبحوث المياه الذراع البحثي للوزارة ، ويضم 12 معهدا بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى، و تدعم وزارة الرى دور ومكانة المركز الذى يمثل مركز تميز في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية.

كما أن للمركز مكانة دولية متميزة في علوم المياه، من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، وهناك طفرة كبيرة حققها المركز خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي ، وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة فى المجلات العلمية الدولية، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي .

ويعد المركز القومى لبحوث المياه الذراع البحثية للوزارة ، ويضم 12 معهدا بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى، و تدعم وزارة الرى دور ومكانة المركز الذى يمثل مركز تميز في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية.

كما أن للمركز مكانة دولية متميزة في علوم المياه، من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، وهناك طفرة كبيرة حققها المركز خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي ، وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة فى المجلات العلمية الدولية، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي .