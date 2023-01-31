شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: تلقينا رسالة أمريكية حول أوكرانيا من وزير الخارجية المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالموقف المصرى المتوازن والمسؤول تجاه الأزمة الأوكرانية والتي تدعو لحل الأزمة، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لسماع أى اقتراحات جادة لتسوية الأوضاع جميعها بشكل كامل وشامل، مؤكدا أنه استمع لرسائل وزير الخارجية سامح شكري لضرورة وقف روسيا لكافة العمليات العسكرية، منتقدا تصريحات الأمين العام لحلف الناتو التي تطرق فيها لضرورة هزيمة روسيا في أوكرانيا.

أكد لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري أن وجهة نظر حلف "الناتو" تدفع نحو الصراع لأنهم يريدون "هزيمة روسيا وانتصار أوكرانيا"، مشيرا إلى أن الدول الغربية تقوم بإملاءات على النظام الحاكم في أوكرانيا.

وأعرب لافروف عن امتنانه لإيصال الوزير سامح شكري رسالة من وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن حول ضرورة وقف العمليات العسكرية وخروج موسكو من أوكرانيا.

وعن اعتماد الجنيه المصري من الجانب الروسي، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن العلاقات بين القاهرة وموسكو متشعبة وتسعى مصر للاستفادة الكاملة من العلاقات المشتركة والارتقاء بها وزيادة حجمها، مضيفا "استخدم الروبل والجنيه يحقق الهدف المنشود لتعزيز العلاقات."