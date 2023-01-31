شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: اتفاق مع الجانب المصرى على استمرار نقل القمح الروسى إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن الاتصالات مع مصر مستمرة فى جميع المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم الاحتفال بالذكرى الثمانين للعلاقات بين القاهرة وموسكو وسيتم تنظيم فاعليات للاحتفال بذلك، لافتا إلى وصول حجم التبادل التجارى بنهاية العام الجارى 6 مليارات دولار، داعيا إلى ضرورة تعزيز التقدم وعمل اللجنة الاقتصادية المصرية – الروسية لتعزيز التعاون حيث سيجرى اجتماعها القادم فى القاهرة.

وتطرق لافروف فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى أن المباحثات تطرقت للتعاون فى مجال التعاون والطاقة، مؤكدا أنه تم الاتفاق على استمرار نقل القمح الروسى إلى مصر، مشيرا إلى مجالات التعاون فى القطاعات الاقتصادية والعسكرية والثقافة والتعليم.

أكد لافروف أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون والتشاور فى الازمات الإقليمية والدولية، لافتا إلى أنه تم التشاور حول تطورات الأوضاع فى ليبيا مشيدا باستضافة مصر للحوار الليبى – الليبى فى القاهرة والتى تدعمها موسكو، موضحا أنه تم التشاور حول الأوضاع فى سوريا وضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة سوريا.

وأشار لافروف إلى أهمية الحاجة لتكثيف التشاور مع الجامعة العربية حول الوضع فى سوريا تحديدا، مؤكدا أنه تم التطرق حول تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية وضرورة التوصل لتسوية شاملة على الأساس القانونى الدولى وتفعيل عمل الرباعية الوسيطة التى لا يتقدم عملها، موضحا أن القمة الافريقية الروسية الثانية ستعقد فى يوليو بمدينة سان بطرسبورج.

وأوضح لافروف أن مباحثاته مع الوزير شكرى تم التشاور والنقاش حول العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، منتقدا دور الدول الغربية التى تدعم نظام كييف لشن حرب ضد الجانب الروسي.