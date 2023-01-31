شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيره الروسى فى العاصمة موسكو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري وزير الخارجية سامح شكري، في هذه الأثناء، جلسة مباحثات مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف في مستهل زيارته الثنائية إلى موسكو، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد عبر "تويتر".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد في بيان صحفي، بأن الوزير شكري من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة مع كل من وزير خارجية روسيا "سيرجي لافروف"، ونائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة "دينيس مانتوروف"، بالإضافة إلى سكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي "نيكولاي باتروشيف"، حيث سيناقش مع المسئولين الروس مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التعاون، بما يحقق مصالح البلدين.

من ناحية أخرى، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الزيارة سوف تتيح الفرصة للجانبين المصري والروسي للتشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات الدولية والإقليمية ذات التأثير على المصالح المشتركة للبلدين، بما في ذلك تطورات الأزمة الروسية/ الأوكرانية وتداعياتها المختلفة.

ويعقد وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بعد قليل ، مؤتمرا صحفيا مشتركا في العاصمة موسكو.





مباحثات مصرية روسية في موسكو





مباحثات شكري ولافروف في موسكو