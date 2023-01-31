شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية إلكترونيا و140 درجة للترم الأول والان مع تفاصيل الخبر
وبدأ المدارس إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، حيث تمت إتاحة نتائج امتحانات الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى، إضافة إلى تجهيز المدارس لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أعلنت بعض المديريات التعليمية نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 2023.
وأكدت الوزارة أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التي تم رصدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين.
وأوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج امتحانات الفصل الدرسي الأول لصفوف النقل، سوف تعلن فور الإنتهاء من أعمال التقدير ورصد الدرجات عن طريق المدرسة، وأن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية سوف يتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، والتي تمتد لمدة أسبوعين، تبدأ يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.
وأضاف الوزير، أن الوزارة قد انتهت من أعمال الامتحانات الإلكترونية لطلاب أبنائنا في الخارج يوم الإثنين الموافق 2023/1/23 بإجمالي عدد 41 ألف طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وجاري العمل على الإنتهاء من أعمال التقدير ورصد التقديرات تمهيدًا لإعلان النتيجة.