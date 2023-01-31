شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية إلكترونيا و140 درجة للترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكنترولات، على أن تعلن النتائج إلكترونيا يستطيع الطالب الحصول على درجاته برقم الجلوس، مشددة على أن الفصل الدراسي الأول مخصص له 140 درجة و140 درجة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ليصبح المجموع الكلى للشهادة الإعدادية 280 درجة بالفصلين الدراسيين.

وبدأ المدارس إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، حيث تمت إتاحة نتائج امتحانات الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى، إضافة إلى تجهيز المدارس لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أعلنت بعض المديريات التعليمية نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 2023.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية الخميس 26 يناير 2023.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التي تم رصدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج امتحانات الفصل الدرسي الأول لصفوف النقل، سوف تعلن فور الإنتهاء من أعمال التقدير ورصد الدرجات عن طريق المدرسة، وأن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية سوف يتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، والتي تمتد لمدة أسبوعين، تبدأ يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

وأضاف الوزير، أن الوزارة قد انتهت من أعمال الامتحانات الإلكترونية لطلاب أبنائنا في الخارج يوم الإثنين الموافق 2023/1/23 بإجمالي عدد 41 ألف طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وجاري العمل على الإنتهاء من أعمال التقدير ورصد التقديرات تمهيدًا لإعلان النتيجة.