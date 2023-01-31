شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزير التعليم العالى عددًا من ملفات عمل الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تقوم بها الوزارة وبعض الملفات الأخرى، وذلك بحضور الدكتورة عبير رضا، مساعد وزير التعليم العالي.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أيمن عاشور الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات القومية، وفى مقدمتها الجامعات الأهلية التي بلغ تنفيذها مُعدلات مرتفعة؛ والتى تشمل كلًا من جامعة المنصورة الأهلية بنسبة تنفيذ 85%، وبني سويف الأهلية بنسبة 85%، وبنها الأهلية بنسبة 85%، وبورسعيد الأهلية بنسبة 79%، وقناة السويس الأهلية بنسبة 85%، والزقازيق الأهلية بنسبة 85%، وأسيوط الأهلية، بنسبة 85%، والمنوفية الأهلية بنسبة 70%، وجنوب الوادي الأهلية بنسبة 82%، وجامعة المنيا الأهلية بنسبة 80%، وحلوان الأهلية بنسبة 85%، وأكد الوزير في هذا الصدد اكتمال تنفيذ هذه الجامعات مع بداية العام الدراسي المُقبل.

وتطرَّق الوزير أيضًا إلى معدلات تنفيذ الجامعات الأهلية الدولية، ومنها جامعة الملك سلمان فرع شرم الشيخ، وجامعة الملك سلمان (رأس سدر)، و جامعة الملك سلمان (الطور)، والتي وصلت نِسب تنفيذ كلٍ منها إلى 95%. هذا بالإضافة إلى جامعة الجلالة بنسبة تنفيذ 90%، وجامعة العلمين الأهلية الدولية بنسبة تنفيذ 50%، وجامعة المنصورة الأهلية الدولية بنسبة تنفيذ 95% للمرحلة الأولى. وأشار الوزير إلى أن هذه الجامعات بدأت الدراسة في بعض كلياتها، ويتم العمل حاليًا على استكمال كل الكليات وتشغيلها.

وأوضح "عاشور"، في السياق ذاته، موقف تنفيذ الجامعات التكنولوجية، وهي: الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة مركز سمنود محافظة الغربية، والتي بلغت نسبة تنفيذها 91%، وجامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية بنسبة تنفيذ 85%، و جامعة برج العرب التكنولوجية، وجامعة بورسعيد التكنولوجية، وجامعة أسيوط التكنولوجية، وكذا الجامعة التكنولوجية بطيبة، والتي بلغت نسب تنفيذ كلٍ منها 91%.

وخلال الاجتماع أشار وزير التعليم العالي أيضًا إلى موقف تنفيذ جامعة النيل، والجامعة الفرنسية، وجامعة سنجور، وجامعة زويل، والجامعة اليابانية.

وفي ذات الصدد، أشار الوزير إلى الموقف التنفيذي للقطاع الصحي والمستشفيات، ومنها، مستشفى 500500، والمدينة الطبية بجامعة عين شمس، ومستشفى جامعة سوهاج الجديدة التي تم الانتهاء من تنفيذها. كما أكد عاشور أنه تم تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى القصر العيني بنسبة 100%.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي موقف مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، ومن بينها مبادرة (أشبال مصر)؛ وهى منحة مجانية تهدف إلى صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين - بواقع عدد 3 آلاف طالب - بداية من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثاني الثانوي، وذلك بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية؛ من أجل إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، بالتعاون مع الجهات المتخصصة محليًا ودوليًا في العلوم التكنولوجية المختلفة؛ لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية.

وأكد "عاشور" أن المجالات التدريبية للمبادرة تشمل المسارات التكنولوجية؛ مثل: الذكاء الاصطناعي – الروبوتات - تطوير البرمجيات - علوم البيانات - الأنظمة المدمجة - الفنون الرقمية - تأمين المعلومات والشبكات. وكذا المهارات الحياتية والقيادية؛ مثل: مهارات التواصل والعرض - إدارة الوقت - بناء الفريق - الأخلاقيات والسلوكيات - مهارات التخطيط والقيادة - التفكير الإبداعي - التوعية البيئية - التنمية المستدامة - ريادة الأعمال - العمل الحر.

وأوضح الوزير موقف مبادرة السيد رئيس الجمهورية "التكنولوجيا المستقبلية 2050"، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسوف تضم آلاف المتخصصين في تخصصات مثل: الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات، البرمجيات والتطبيقات، البنية التحتية وتأمين البيانات والشبكات، تكنولوجيا الشمول المالي، التسويق والإعلام الرقمي. ويبدأ العمل في محاور المبادرة من خلال واحات السيليكون الأربع (برج العرب – السادات - بني سويف – أسيوط) كفروع لمحور تكنولوجيا المعلومات بالجامعات التكنولوجية.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور، جهود وزارة التعليم العالي في إعداد دراسة تتضمن تحديد عوامل النجاح التي سيتم التركيز عليها لتقوية المركز التنافسي للتعليم العالي المصري، وكذا قيام الوزارة بدراسة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لجذب الطلاب الأجانب للدراسة في الجامعات المصرية، والتي من بينها الإجراءات العامة للترويج لمنصة "ادرس في مصر".