شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستعد لافتتاح منافذ السلع المخفضة بروضة السيدة زينب وشارع بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية والمعنية تكثف جهودها لتوفير المنافذ وإمدادها بالسلع والتي تباع بأسعار مخفضة بنسبه تتراوح ما بين 20 إلى 30٪ عن مثيلاتها في الأسواق لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين طوال الوقت، وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.
ووجهت عبد المنعم، جميع الأجهزة التنفيذية بالإسراع للانتهاء من كل أعمال التجهيزات وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين المترددين على المنافذ نظرا للإقبال الكبير عليها خاصة في المنافذ التي تم افتتاحها من قبل بنطاق المنطقة وأحيائها حيث تم افتتاح منفذ الخزان بمدخل مدينة الأسمرات وشارع 9 بالمقطم ميدان العرب والحرية بالمعادى وأمام المسجد العظيم بزهراء المعادى بنطاق حي البساتين.
وجاري حاليا فتح عدة منافذ اخرى لتغطي أحياء المنطقة طبقا لخطتها إلى جانب الاستجابة لطلبات المواطنين ومنها منفذ شارع الوسط وميدان الساعة بالتبين و منفذ شارع محمد سيد أحمد بحلوان ومنفذ شارع حمودة بحدائق حلوان ومنفذ شارع العروبة بكورنيش المعصرة وأمام عمارات بيتشو لتزيد منافذ الجنوبية كل يوم للمساهمة الفعالة في خفض الأسعار و منع احتكار السلع والمنتجات الغذائية والتصدى لمختلف صور الغش التجاري من خلال الرقابة الصارمة والإعلان عن الأسعار وفقا لقائمة الأسعار الاسترشادية.