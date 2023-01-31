شكرا لقرائتكم خبر عن لجان من التأمينات الاجتماعية لمتابعة صرف معاشات فبراير غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لصرف معاشات فبراير اعتبارا من غد الأربعاء، حيث تم تشكيل لجان لمتابعة عمليات الصرف وتيسير كافة الإجراءات، وتذليل أي عقبات تواجه أصحاب المعاشات خلال عمليات الصرف، كما تستمر في صرف معاشات يناير الجاري لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال، والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك و المدد التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين بناء على طلبه ومدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الأجر ،ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية وويجبر كسر الشهر شهراً في مجموع حساب المدد المشار إليها، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً ، كما تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك في التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاً للبندين "3 - 4 "من المادة (18) مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة، وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% من الأجر الذى سوى على أساسه رفع إلى هذا القدر.

ويزاد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة.