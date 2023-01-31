شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 18 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 18 طن لحوم ومصنعات لحوم ودهون حيوانية وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع تحرير 40 محضر للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك من خلال الحملات التي تم تنفيذها خلال شهر على محلات الجزارة وأكمنة السيارات ومنافذ وثلاجات اللحوم .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين .

وأكد على التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار إتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

من جانبه، قال الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري أنه تم تحصين عدد "36807" رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد حمي الوادي المتصدع والحمي القلاعية وذبح 16287 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية خلال الشهر الماضي الي جانب تنظيم 4 قوافل علاجية مجانية بمراكز أوسيم والصف وأطفيح ومنشاة القناطر اسفرت عن علاج 4288 رأس ماشية.

كانت محافظة الجيزة قد تمكنت من خلال مديرية الطب البيطرى من ضبط مخزن يتبع أحد مصانع اللحوم بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لتخزينه كمية قدرها 2 طن لانشون ومصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمى لإنتهاء صلاحيتها والتى كانت معدة للتداول بالأسواق، وعلى الفور تم غلق وتشميع المخزن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهة المالكة له ومصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ اللازم بشأنها.