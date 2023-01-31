شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى: إعادة تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية فى قرى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بروتوكول تعاون مشتراك مع أندية روتاى مصر لإعادة تطوير وتأهيل قرية الجبل بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث سيتم إعادة إعمار وتأهيل عدد 30 منزل، وتوصيل عدد 300 وصلة مياه شرب نقية، وتسليم مشروعات تنموية صغيرة لمحدوى الدخل، بالاضافة إلى تقديم القوافل الطبية للمرضى غير القادرين فى جميع التخصصات وتوعيه للأهالي والاهتمام بصحه الأم و الطفل، فضلاً عن تسليم كراسي متحركة دعمًا لذوى الهمم،وتسليم مساعدات موسمية متمثلة فى "مواد غذائية والحفة وبطاطين".

وقع البروتوكول كل المهندس حسام القبانى، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان والدكتور عماد عبد الوهاب، محافظ المنطقه الروتاريه،، وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد النجار، رئيس مجلس ادارة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

ومن جانبه أوضح المهندس حسام القباني، رئيس مجلس ادارة جمعية الأورمان، أن البروتوكول يأتى ضمن استراتيجية تتبناها الجمعية في التوسع في الانشطة لتشمل الأسر الغير قادرة والقرى الأكثر فقراً بجميع محافظات الجمهورية ، كما تقدم بالشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لما يقدمه من دعم وخدمة المجتمع المدني ودعمه الدائم لجمعية الاورمان من خلال توفير كل سبل العمل لتوصيل المياه للمنازل بالقرى الاكثر احتياجا.

وقالت علا النوري، رئيسة لجنة خدمة المجتمع بالمنظقة الروتارية، أن التعاون مع جمعية الأورمان فى تنمية القري الأكثر احتياجًا كان منذ عام 2009 بداية من قريه عرب بني صالح مركز اطحا بحلوان، وقريه قصر الباسل و الخمسين و الحجر بالفيوم وقري بني حله و قفطان والصعايده بمحافظه بني سويف، و قريه الأمير بالأقصر المعروفة بالقرية الملونة، ايضأ اعادة اعمار عدد (٤٠) منزل بقريه باب الاحرار بالاسكندريه وهى القرية التى اهتم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث قام بتغير اسمها مؤخرا من باب العبيد إلى باب الأحرار، بالاضافة الى تركيب عدد (210) وصلة مياه هذا فضلاً عن تسليم مشروعات تنموية صغيرة، وتوزيع كراتين مواد غذائية و ثم اخر قريه وهي مازوره الجبل ١ ببني سويف، مؤكده على اهميه تعاون منظمات المجتمع المدني الروتاري والاورمان وغيرها لتوفير حياة كريمة.

وأشاد المهندس محمد النجار، رئيس مجلس ادارة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء محافظة الفيوم.

يذكر أن مشروع إغاثة وتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة في هذه القرى وأن الجمعية تستهدف خلال الفتره القادمة مضاعفة أعداد القرى التي نجحت في تنميتها حتى الآن ويتجاوز عددها 800 قرية موزعة في محافظات الجمهورية المختلفة.



توقيع البروتوكول