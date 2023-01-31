شكرا لقرائتكم خبر عن مركز دعم واتخاذ القرار لـ أ ش أ: إصدار "آفاق الطاقة" لأول مرة بمناسبة cop27 فى معرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مدير إدارة المتابعة الخارجية بمركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء منى البدرى إن المركز يشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54 بمجلة "آفاق الطاقة"، التى يصدرها لأول مرة هذا العام بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop27" بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى.

وأضافت مني البدري - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذه هي المشاركة الثالثة للمركز في معرض الكتاب، موضحة أنه يشارك بمجموعة من الأنشطة الجديدة والإصدارات الدورية وغير الدورية، ومنها مجلة "آفاق".

وأشارت إلى أن "آفاق الطاقة" تتناول جميع المستندات الخاصة بمجال الطاقة على المستويين المحلي والعالمي، ويشارك في إعدادها نخبة من الكُتاب والخبراء المحليين والدوليين في مجال المستقبليات واستشراف المستقبل، وتستهدف الفئات المهتمة بقضايا الطاقة بمصر.

ونوهت بأنه يتم عبر جناح المركز في المعرض التركيز على استخدامات الذكاء الاصطناعي بأكثر من شكل، مثل ‏التقرير السنوي الذي يصدره المركز كل عام باسم «مصر بعيون العالم» يتم تقديمه في المعرض بطريقة جديدة عبر تقنية "ميتافيرس" ليمكن الزوار من أخذ جولة افتراضية، ولفتت إلى أن جناح المركز للعرض فقط وغير هادف للربح، مبينة أن جميع إصدارات المركز متاحة عبر تطبيق الهاتف أو الموقع الإليكتروني .