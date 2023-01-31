شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقى ممثلى الكنيسة فى مصر بالكلية الإكليريكية بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ممثلي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بالمرحلة القارية لسينودس الأساقفة 2021 - 2024، بلبنان، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادى.

وشارك فى اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، وممثلو الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والرهبانيات المختلفة.

وتمت مناقشة الأسئلة الثلاثة، التي تدور حولها المرحلة القارية. تضمن اللقاء تبادل الأحاديث المختلفة بين الحضور، كما تمت مناقشة آليات التقرير الخاص بالكنيسة الكاثوليكية، المزمع تقديمه خلال انعقاد المرحلة القارية بلبنان.

ومن المقرر أن يتوجه وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر، للمشاركة في فعاليات المرحلة القارية، بلبنان، وذلك في الفترة من الثاني عشر، وحتى الثامن عشر من فبراير المقبل.

الجدير بالذكر أن سينودس الأساقفة 2021 - 2024، ويأتى تحت شعار "من أجل كنيسة سينودسية، الشركة، المشاركة، والرسالة".

وذكر المكتب الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية، أن الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس يوم الدعوات بالإيبارشية، وذلك تحت شعار "دعوتى إيه"، بمقر المطرانية، بالأقصر.

وجاء ذلك بمشاركة عدد من شباب الإيبارشية، ومسؤولى لجنة الدعوات، بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهى، التى ترأسها صاحب النيافة، حيث أكد فى كلمة العظة أن الله يدعونا للفرح والبشرى السارة، فدعوة كل مسيحى هى دعوة لعيش الفرح، وتركه يشع لمن حولنا.

وأضاف الأب المطران: إن أكثر ما يفرح قلب نيافته وقلوب جميع الكهنة هو اللقاء بأشخاص فرحين، رغم صعوبة الحياة وتجاربها خاصة المرضى، الذين يشع وجههم بالفرح، وينطقون كلمات الشكر والحمد.

وذكر راعى الإيبارشية أيضًا أن القديس بولس الرسول كتب رسالته لأهل فيلبى فى السجن، وهو يدعو الآخرين لعيش الفرح بقوله: "افرحوا فى الرب دائمًا وأقول افرحوا".

وتضمن اليوم أيضًا فقرة الترانيم الروحية، أعقبها لقاء تكويني، قدمه الأب لوقا عايد الفرنسيسكاني، بعنوان "ادخل إلى العمق، حيث احتوت المحاضرة على المجموعات، والمناقشات المتبادلة بين الحضور.

وتلا ذلك، بعض المرافقات الشخصية، والسجود أمام القربان المقدس من خلال لقاء روحى بعنوان "أتحبني"، مع الأخت مريم عبد التواب، من الراهبات الإليزابتيين.

وفى سياق متصل، ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى اليوم مسؤولي الأنشطة، والمؤسسات الخدمية بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك، لوضع رؤية موحدة لخدمة الإيبارشية، بحضور الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة، ومسؤولي الأنشطة، والمؤسسات الخدمية.

وبدأ اللقاء بالصلاة، ثم أعطى صاحب النيافة كلمة تشجيعية للحاضرين، حيث استمع لكافة الآراء والمقترحات، كما تمت مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

وقدم الأب المطران توجيهاته الرعوية، مؤكدًا أهمية وضع رؤى وآليات، للعمل بها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى كيفية الاستفادة من الأنشطة الخدمية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الأنشطة، والمؤسسات الخدمية، لخدمة الإيبارشية.

ونظم الأنبا باسيليوس فوزي، أيضا أمس، مؤتمر المرحلة الإعدادية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

وجاء ذلك بحضور الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيي الكاتدرائية، حيث يأتي المؤتمر تحت شعار "اتبعني". وأعطى صاحب النيافة كلمة تشجيعية لأبناء المرحلة الإعدادية بعنوان "كيف أتبع يسوع بتصرفاتي".



جانب من اللقاء



لقاء الأنبا إبراهيم إسحاث